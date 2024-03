Quanto vale Camarda: dato incredibile, il Milan ha in mano un tesoro

Nonostante la giovanissima età, Francesco Camarda è già uno dei giocatori più preziosi del Milan: la valutazione è clamorosa

Uno dei personaggi più discussi in casa Milan in questa stagione, e in particolare negli ultimi giorni, è Francesco Camarda. Il giovanissimo talento della Primavera, classe 2008, è ormai quasi pronto a firmare il suo primo contratto da professionista, e non sono poche le grandi squadre italiane ed europee che farebbero carte false per strapparlo ai rossoneri. Dal canto suo, la società milanista non ha però alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello. Anche perché, a 16 anni appena compiuti, vale già una fortuna.

Può sembrare incredibile, ma la valutazione di Camarda, che ancora deve firmare il suo primo contratto da professionista e ha collezionato fin qui solo due apparizioni in Serie A, per un totale di appena dodici minuti, è già molto più alta di calciatori ben più esperti. Forte di un’esplosione improvvisa nelle giovanili rossonere, corroborata da 9 gol tra campionato Primavera e Youth League, il centravanti milanese ha già conquistato il rispetto non solo degli addetti ai lavori, ma anche di tutti coloro che si occupano di mercato.

Ovviamente per un calciatore di 16 anni, in un paese come l’Italia in cui difficilmente i talenti vengono lanciati in tenera età, per timore di ‘bruciarli’ (cosa che evidentemente altrove non accade), ogni tipo di valutazione economica è al momento ampiamente indicativa. Tuttavia, uno dei maggiori siti specializzati sul calcio si è provato a domandare quale potesse essere il possibile prezzo di Camarda, qualora il Milan decidesse di venderlo dopo averlo trasformato in un professionista. E la risposta è stata davvero clamorosa.

Il tesoretto del Milan si chiama Camarda: valore di mercato altissimo

Va detto che una valutazione effettuata da un sito, per quanto specializzato e mediamente attendibile come Transfermarkt, non è certo scientifica. Per poter definire quale sia realmente il prezzo di un calciatore c’è solo un parametro oggettivo e inappuntabile: l’investimento che la società acquirente sceglie di fare averlo.

Tutto il resto è poco più che una piacevole chiacchiera, specialmente quando il dibattito riguarda il possibile valore di mercato di un ragazzo che non ha fatto nella sua carriera ancora nulla, se non mostrare qualità incredibili nelle competizioni giovanili.

Detto questo, anche solo per curiosità, scoprire quale sia la prima valutazione assoluta che un sito come Transfermarkt ha voluto fare di un calciatore come Camarda può servire per dare una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto il Milan debba assolutamente allontanare dal ragazzo ogni possibile tentazione e blindarlo per il futuro.

Secondo il noto portale, l’attaccante milanese, classe 2008, attualmente può essere infatti valutato già 10 milioni di euro. Un prezzo esorbitante, considerando la sua giovane età. A dimostrazione di quanto, per gli addetti ai lavori e gli esperti del settore, in giro di attaccanti con le sue qualità, e con una carta d’identità ancora così verde, ce ne siano davvero pochi.