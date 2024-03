Simeone insidia il Milan: colpo in difesa

Anche l’Atletico Madrid si fionda sul gioiello del Valencia che piace ai rossoneri: è uno dei grandi obiettivi del Cholo Simeone

Non solo gioie. Il Cholo Simeone, dopo aver regalato ai tifosi del Milan la soddisfazione per aver eliminato dalla Champions i cugini dell’Inter, sta pianificando uno sgarbo anche ai rossoneri. Il campo in questo caso non c’entra nulla. A farla da padrone è il mercato. Uno dei grandi obiettivi rossoneri per la prossima estate è finito infatti improvvisamente nel mirino dei Colchoneros, e dalla Spagna parlando di un interesse davvero concreto: il Cholo lo vorrebbe a tutti i costi.

Nonostante il grande successo contro l’Inter abbia riacceso l’entusiasmo dei tifosi dell’Atletico Madrid nei confronti della propria squadra, il gap tra i biancorossi e le altre big spagnole ed europee resta evidente. Anche per questo Simeone non si starebbe crogiolando sull’entusiasmo del trionfo del Wanda Metropolitano, ma starebbe già lavorando per regalare alla squadra un futuro di altissimo livello.

Per rinforzare la difesa, avrebbe ad esempio messo nel mirino un ragazzo di soli 19 anni che a Valencia sta facendo cose egregie e che ha enormi margini di miglioramento. Un calciatore che piace molto anche al Milan, e proprio in virtù di questo doppio interessamento potrebbe scatenare nei prossimi mesi un vero e proprio duello di mercato forse proibitivo per i rossoneri.

Milan, attenzione all’Atlético: il Cholo lo vuole

Il candidato numero uno per rinforzare la difesa dei Colchoneros il prossimo anno è il colombiano Cristhian Mosquera. Calciatore giovane ma già di grande affidamento, sta sbalordendo tutti gli osservatori della Liga, al punto da aver attirato l’interesse concreto non solo del Milan, ma anche delle grandi di Spagna, Atletico Madrid su tutte.

Per poter anticipare la concorrenza, il club rossonero potrebbe imbastire un’operazione simile a quella che lo scorso anno ha portato Musah alla corte di Pioli. I rapporti con la dirigenza dei Blanquinegres sono ottimi. Un possibile assalto di Simeone, considerando la forza economica della squadra madrilena, potrebbe però complicare, e non di poco, la situazione.

Attualmente la valutazione del colombiano parte da circa 10 milioni di euro, come riportato da Elgoldigital.com, ma il difensore è ‘protetto’ da una clausola di 25 milioni di euro. Per cercare di blindarlo, il club valenciano starebbe già lavorando per arrivare a un rinnovo che possa portare la sua clausola ad almeno 50 milioni, se non di più.

Tuttavia, il pressing di Simeone potrebbe convincere il giocatore a desistere dal firmare un nuovo accordo con la sua attuale squadra, per non complicare una possibile operazione di mercato che gli permetterebbe di fare un balzo in avanti in carriera.

L’opzione Milan resta però ancora valida e attraente nella sua mente. Anche perché i rossoneri il prossimo anno con tutta probabilità avranno bisogno di rimpiazzare almeno un calciatore del livello di Simon Kjaer, e puntare su un talento giovane rientrerebbe appieno nella strategia imposta dalla società nelle ultime stagioni.