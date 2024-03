Stadio Milan a San Donato, un’altra svolta: ci siamo

Il Milan ha finalizzato l’acquisto per i terreni a San Donato in cui costruire il nuovo impianto di proprietà: manca solo l’ufficialità

La strategia del Milan per poter avere, molto presto, un nuovo stadio di proprietà prosegue senza sosta. Nonostante l’indagine che ha travolto la società negli scorsi giorni, i vertici del club non hanno assolutamente frenato le trattative per l’acquisto di ulteriori terreni a San Donato. Anzi, avrebbe addirittura accelerato, e ormai sarebbe arrivato a un accordo definitivo con il Comune. Manca solo l’ufficialità, ma l’ennesimo passo sembrerebbe essere stato fatto. Ed è un passo importante per il futuro del club.

Nelle ultime settimane le notizie riguardanti l’acquisto da parte del club dei terreni utili nel comune di San Donato per poter porre la prima pietra della costruzione del nuovo stadio, il nuovo teatro dei sogni del popolo rossonero, la casa delle prossime grandi imprese sportive del club, si erano rincorse con sempre più frequenza.

E anche se al momento manca ancora l’ufficialità, è ormai questione di giorni: a breve i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto degli ultimi terreni, in un progetto complessivo che arriverà a coprire circa 660mila metri quadri di area totale, verranno depositati. La conferma è arrivata dall’agenzia di stampa Ansa, a dimostrazione del netto passo in avanti fatto dal club in questi ultimi giorni. Un investimento importante ma, a quanto sembra, meno costoso di quanto ipotizzato in un primo momento.

Stadio a San Donato: quanto ha speso il Milan per i terreni

Il lavoro per poter avviare la costruzione del nuovo impianto sarà ancora lungo. A breve, in collaborazione con le forze dell’ordine, verrà dato il via al percorso di pulizia e recinzione dei terreni oggetto dell’acquisizione, una zona al momento abbandonata a uno stato di totale degrado e spesso occupata in maniera abusiva.

Solo in un secondo momento il club potrà accelerare sulla costruzione di un impianto moderno e all’avanguardia, in grado di far fare un netto salto di qualità alla società rossonera in termini di strutture. E almeno per l’acquisto dei terreni potrà farlo a un prezzo tutto sommato inferiore rispetto alle aspettative.

Il costo totale dell’operazione sarà sicuramente molto alto, e al momento non è stato ufficializzato quello dell’investimento del Milan per l’acquisto dei terreni. Stando però a quanto riferito da Calcio & Finanza, il club dovrebbe aver investito poco meno di 20 milioni di euro, una somma molto lontana rispetto ai 40 milioni totali messi a disposizione da RedBird inizialmente.

In particolare, l’intero lotto di terreni del comune di San Donato sarebbe costato al maggiore azionista rossonero 17 milioni e 237mila euro. In pratica il cartellino di un giocatore di discreto livello della nostra Serie A. Un vero affare per Cardinale, finalmente pronto a riportare il Milan a una dimensione realmente europea, come quella che gli compete.