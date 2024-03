Caos Acerbi, l’annuncio ufficiale: “Non era un’offesa razzista, non ha usato la parola ne**o”

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda relativa a Francesco Acerbi. Ecco la presa di posizione del suo agente

“Non era un’offesa a sfondo razzista, è stata riportata male. Si sono chiariti tra loro. Queste cose devono essere controllate ed eventualmente punite ma laddove si ravvisano i termini per farlo. Credo a Francesco, c’è stato un diverbio, ma non ha usato l’espressione ne**o”, è questa la presa di posizione ufficiale dell’agente di Francesco Acerbi, Federico Pastorello ai microfoni di Radio Sportiva.

La vicenda Acerbi, dunque, si arricchisce di un nuovo capitolo, con le dichiarazioni del procuratore del difensore, che inevitabilmente sta dalla parte del proprio assistito, dopo le accuse da parte di Juan Jesus, arrivate nel corso del match tra il Napoli e l’Inter. A chiarire come sono andate effettivamente le cose sarĂ chiaramente la Procura federale della Figc, che sentirĂ i due giocatori nei prossimi giorni.

Addio alla Nazionale

Nel frattempo la FIGC ha comunicato che Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana dopo il confronto avuto con Luciano Spalletti e la squadra per far chiarezza su quanto successo ieri a San Siro.

Il difensore dell’Inter ha comunicato la popria versione, lasciando intendere che le sue dichiarazioni non avrebbero avuto “alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista”. In attesa che la Giustizia Sportiva faccia il proprio corso, però, si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenitĂ alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farĂ ritorno al club di appartenenza.

Se la versione di Juan Jesus dovesse essere confermata, Francesco Acerbi rischia una lunga squalifica, di dieci giornate, in Serie A, e verosimilmente lo stop in nazionale. Una brutta tegola per il difensore e chiaramente anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che perderebbe un titolarissimo