Giroud ha scelto, vicino l’addio al Milan: ecco chi può sostituirlo

Il Milan sembra ormai destinato a salutare Olivier Giroud al termine di questa stagione. La decisione del centravanti è molto vicina.

Non esiste al mondo un tifoso milanista che non voglia bene ad Olivier Giroud. Il forte ed esperto centravanti francese è stato infatti tra i fautori dell’ultima vittoria dello Scudetto, a suon di gol decisivi. Un atleta che ancora oggi, a 37 anni compiuti, si batte come un leone e dà l’esempio a moltissimi compagni più giovani.

Il problema è che il percorso di Giroud in maglia rossonera sembra molto vicino a concludersi. Il contratto del francese è in scadenza il 30 giugno prossimo ed ogni decisione relativa ad un possibile rinnovo ulteriore è stata messa in stand-by. Ma secondo le ultime informazioni della Gazzetta dello Sport l’ex Chelsea starebbe seriamente pensando all’addio.

Non tanto perché stufo del Milan, squadra alla quale resterà legato per sempre. Bensì per le forti tentazioni estere che dovrebbero portarlo lontano dalla Serie A a partire dalla prossima estate. La MLS statunitense continua a bussare con forza alla sua porta e Giroud ci sta pensando, immaginando il proseguo di carriera oltreoceano.

Los Angeles e New York sono le due mete possibili per l’attaccante, che potrebbe dunque concludere la sua avventura sul campo in queste metropoli americane, per poi iniziare un’esperienza da dirigente. Sulla falsa riga di Giorgio Chiellini, che dopo la vita passata alla Juventus ha deciso di concludere con il Los Angeles FC e diventare poi collaboratore tecnico della franchigia californiana.

Giroud verso gli USA: i due nomi per rimpiazzarlo

Dunque se tutte queste indiscrezioni fossero confermate, con Giroud pronto a volare negli USA al termine della stagione attuale, il Milan avrebbe l’obbligo di reperire immediatamente un nuovo numero 9 titolare. Un centravanti che possa sostituire subito il francese, con caratteristiche però ben precise.

Giovane, in crescita, di personalità e con senso del gol. Non facile reperire un attaccante così completo, ma il Milan ha già individuato due profili su cui intende lavorare fortemente. Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia. Non certo due nomi a sorpresa, visto che da mesi vengono indicati come i primi obiettivi rossoneri per l’attacco.

Il primo è un centravanti di manovra, moderno e molto tecnico, che sta stupendo tutti in Serie A. Il problema riguarda non solo la concorrenza, ma il predominio del Bayern Monaco sul suo cartellino, visto il diritto di recompra fissato a 40 milioni che i tedeschi potrebbero esercitare. Il secondo è un attaccante più fisico e d’area di rigore, sulla carta obiettivo più semplice da raggiungere (sempre con un esborso da 35-40 milioni).

In seconda fila altri profili che però verranno presi in considerazione solo se Zirkzee e Sesko dovessero risultare irraggiungibili. Ovvero il messicano Cristian Gimenez del Feyenoord, il canadese Jonathan David del Lille e lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.