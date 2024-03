Insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus: “Mi ha chiamato neg***”, cosa è successo nel post-partita

Brutto episodio nel corso Inter-Napoli. Protagonisti Acerbi e Juan Jesus. Il nerazzurro è stato autore di un comportamento disgustoso. Cosa è successo.

È terminata Inter-Napoli a San Siro. Una gara certamente combattuta, e lo dimostra il risultato di 1-1. Le due squadre hanno lottato sino all’ultimo per conquistare la vittoria, soprattutto il Napoli, formazione che ha nettamente più bisogno di punti rispetto ai nerazzurri. Soprattutto nel secondo tempo, la squadra di Francesco Calzona ha spinto forte per colpire l’avversaria, ma nessun’altra rete ha seguito quella di Juan Jesus del pareggio.

Un punto a testa dunque, ma la gara è stata macchiata da un episodio tutt’altro che positivo. Protagonista proprio Juan Jesus, l’autore dell’1-1 per il Napoli. Il difensore brasiliano lo si è notato protestare ad un certo punto con l’arbitro Lapenna, e inizialmente non è stato semplice comprenderne i motivi. Ma rivedendo le immagini, e leggendo il labiale di Juan Jesus si è presto capito che è avvenuto un episodio di razzismo.

Nello specifico, il difensore ha riferito all’arbitro di aver ricevuto degli insulti di sfondo razzista da Francesco Acerbi. In un diverbio tra i due, il nerazzurro ha detto al brasiliano “sei un neg***“. Grande rabbia per Juan Jesus che ha presto comunicato l’accaduto a Lapenna.

“Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un neg***” e questo non mi sta bene. Qui abbiamo una scritta” ha detto Jesus all’arbitro, riferendosi alla scritta contro il razzismo nel calcio presente sulla manica della maglia da gioco. Lapenna ha richiamato Acerbi per riprenderlo dall’atteggiamento scorretto. Nel post-partita, lo stesso Juan Jesus ha poi parlato dell’episodio.

Razzismo in Inter-Napoli, Acerbi protagonista: la ricostruzione

A fine gara si sono visti Acerbi e Juan Jesus salutarsi in un abbraccio. Dunque, è tornato poi il sereno tra i due. Il brasiliano ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN spiegando un po’ l’episodio, ma glissando alle sfumature razziste. “Quello che accade in campo, rimane in campo. Acerbi mi ha chiesto scusa e ci siamo chiariti. Spero che non ricapiti più perché lui è un ragazzo intelligente. Ma comunque si è scusato e adesso è tutto a posto” ha dichiarato Juan Jesus.

🚨 #JuanJesus ha accusato #Acerbi di insulti razzisti. Ecco il motivo della protesta con l’arbitro #LaPenna. “Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un negro” e questo non mi sta bene. Qui abbiamo una scritta”.#InterNapoli. pic.twitter.com/cGBuBjM5WP — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) March 17, 2024



Dunque, nessun problema tra i due calciatori, ma forse l’episodio non passerà inosservato a chi di competenza. Difficile andare oltre ad un attaggiamento così sbagliato e anti sportivo per un calciatore professionista e che gioca ad altissimi livelli. Nei prossimi giorni scopriremo se ci saranno ripercussioni da quanto accaduto.