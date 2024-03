Juan Jesus risponde ad Acerbi: “Ha cambiato versione, mi ha detto ‘sei solo un neg**'”

Juan Jesus non ci sta, e, dopo le dichiarazioni di Francesco Acerbi che ha negato quanto accaduto, si è esposto sui social con un post chiarissimo.

Continua a far discutere e anche in maniera eclatante quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli. La gara, andata in scena domenica sera, è terminata sul risultato di 1-1, ma a far discutere non è stato tanto l’esito quanto quello che è accaduto tra Juan Jesus e Francesco Acerbi. I due difensori si sono scontrati verbalmente, e il secondo, il nerazzurro, ha rivolto chiare offese razziste all’avversario.

“Sei un negro” la locuzione utilizzata da Acerbi per offendere brutalmente Juan Jesus. Quest’ultimo ha poi riferito tutto all’arbitro Lapenna e al termine della partita c’è stato un chiarimento tra i due con anche un abbraccio. Nel post-gara di DAZN, Juan Jesus si è comportato da signore, non approfondendo il discorso ma dicendo soltanto che il tutto si fosse chiarito, e definendo anche Acerbi un calciatore intelligente che ha compreso l’errore fatto.

Così non è stato affatto. Nella giornata di oggi, Francesco Acerbi ha negato quanto detto e fatto nei confronti di Juan Jesus durante la gara, il tutto dopo essere stato allontanato dal ritiro della Nazionale Azzurra. Sì, perché la FIGC vuole vederci chiaro e non si è lasciata abbindolare dalle dichiarazioni del difensore ex Lazio. Acerbi rischia anche 10 giornate di squalifica per l’accusa di insulti razzisti al collega. Lui, come detto, ha negato tutto dicendo:

“Non ho detto niente di razzista, nessuna frase, sono molto sereno, gioco a calcio da 20 anni e so quello che dico. Non ho sentito Juan Jesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo. Mi dispiace lasciare la Nazionale, ma è giusto così”.

Juan Jesus non ha certamente sopportato il voltafaccia di Acerbi e ha risposto, stavolta nettamente, sui social raccontando tutta la verità.

Juan Jesus: “Ignobile quanto ho subito”

Sul suo profilo Instagram, Juan Jesus ha scritto una didascalia chiarissima e che smaschera totalmente Francesco Acerbi dopo il suo tentativo di insabbiare quanto successo. Questo quanto ha scritto il difensore brasiliano sui social:

“Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono.

Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “per me negro è un insulto come un altro”. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere”.