Maignan, annuncio dalla Francia: “Vedremo come si evolve la situazione”

Dal ritiro della nazionale francese arrivano le parole del commissario tecnico in merito alle condizioni fisiche del portiere rossonero.

In occasione di Hellas Verona-Milan ci sono stati due giocatori che hanno accusato dei problemi fisici: Pierre Kalulu e Mike Maignan. Al primo è andata peggio, dato che soffre di una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Niente operazione chirurgica, è stata scelta la terapia conservativa. Dovrebbe rimanere fuori circa un mese.

Per quanto riguarda l’ex Lille, invece, si temeva un infortunio di tipo muscolare all’adduttore sinistro dopo una parata che lo aveva portato a estendere completamente la gamba. Sul momento sembrava non riuscire neppure a rimanere in campo, poi ce l’ha fatta ma comunque non era in buone condizioni. Gli esami svolti non hanno riscontrato niente di particolare, quindi si è regolarmente aggregato alla nazionale francese per questo periodo di pausa dei campionati.

Maignan, le parole di Deschamps

Il portiere rossonero ultimamente non è molto fortunato. Contro lo Slavia Praga era uscito per un problema a un ginocchio dopo un contrasto con un avversario. Al suo posto era entrato Marco Sportiello, che più fonti davano per titolare a Verona. Poi ha giocato Maignan, che nel finale di partita ha fatto preoccupare i tifosi del Milan.

Il club rossonero ha fatto trapelare che non c’è nessun problema specifico, però Didier Deschamps è cauto: “Mike ha avuto un problema al termine dell’ultima partita con il Milan, vedremo come si evolve la situazione“. Il commissario tecnico della Francia vuole attendere prima di sbilanciarsi sulle condizioni del portiere. In allenamento si capirà meglio se esistano dei problemi o meno.

Nelle ultime stagioni Maignan ha avuto qualche guaio muscolare che gli ha fatto saltare un buon numero di partite. In questo caso non dovrebbe esserci niente di serio, ma Deschamps nonostante le prime rassicurazioni aspetterà di vedere Mike all’opera in campo.

La nazionale maggiore francese è attesa da due sfide amichevoli contro la Germania (sabato 23 marzo) e il Cile (martedì 26 marzo). Vedremo se il portiere del Milan verrà regolarmente impiegato da titolare oppure se verrà preservato, trattandosi solo di amichevoli. Nei prossimi giorni ne capiremo di più. E presto, ma tra qualche settimana, si dovrebbe sapere anche qualcosa in più sull’eventuale rinnovo di Maignan con il club rossonero. Il suo contratto scade a giugno 2026.