Theo Hernandez, il Milan lo blinda: pretendenti avvisate

Theo Hernandez fa impazzire mezza Europa a suon di gol e cavalcate impressionanti. Ma il terzino rossonero deve essere blindato.

Difficile pensare ad oggi ad un terzino sinistro più determinante, preponderante e completo di Theo Hernandez. Il Milan si gode ancora una volta le qualità del suo vice-capitano, decisivo anche nel match contro l’Hellas Verona con un gol che ha letteralmente spaccato la partita.

Percussioni, forza fisica e velocità. Le armi assolute di Theo che non a caso fa gola a mezza Europa. Considerato tra i difensori esterni più forti al mondo in circolazione, il francese potrebbe essere il prossimo calciatore del Milan a venir convocato per parlare di rinnovo. In realtà l’ultimo prolungamento è andato in scena solo due anni fa, ma non si vuole rischiare sorprese improvvise.

Continuando con questi numeri impressionanti (è a soli 2 gol da Paolo Maldini), Theo diventerà senza dubbio un nome molto forte in ambito calciomercato la prossima estate. Per evitare che possa essere preda delle big internazionali, il Milan vuole affrettare i tempi per blindarlo ulteriormente.

Fissato il prezzo del cartellino di Theo Hernandez

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il contratto attuale di Theo Hernandez scade il 30 giugno 2026, proprio come quello del suo connazionale Mike Maignan. Per entrambi i casi, il Milan ha intenzione di riportare in auge le discussioni per il prolungamento, ovviamente anche con un miglioramento delle condizioni economiche.

Theo percepisce oggi 4 milioni netti e potrebbe dunque avere anche un discreto aumento dell’ingaggio qualora arrivasse la proposta da Casa Milan per allungare la scadenza del contratto. Colloqui non ancora fissati con l’entourage del terzino, ma certamente la volontà del club è quella di fare il possibile per blindarlo a lungo.

Intanto non si possono evitare i sondaggi e gli interessamenti di diversi club internazionali. In particolare il Bayern Monaco appare come una delle pretendenti maggiori, visto che perderà Alphonso Davies in estate (destinato al Real Madrid) e potrebbe pensare di rimpiazzarlo con Theo per mettere in cassaforte la corsia mancina.

Il Milan ha fissato il prezzo di partenza per le pretendenti: non si tratta per meno di 100 milioni di euro. Theo Hernandez viene valutato intorno a questa cifra, vista la qualità tecnica esagerata e la sua predominanza sulla fascia, oltre al fatto che a 27 anni è da considerarsi un asset ancora giovane ed in crescita.