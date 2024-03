Via libera da Londra: il Milan esulta per il francese

Il portiere è pronto a fare le valigie a fine stagione. Separazione inevitabile: arriva così un’ottima notizia per il Milan

Ha ormai perso il posto da titolare e il suo addio in estate appare ormai praticamente certo. Un addio che fa sorridere il Milan in vista della campagna acquisti.

David Raya, estremo difensore spagnolo classe 1995, è ormai diventato una pedina chiave dello scacchiere dell’Arsenal. Il portiere 28enne di Barcellona ha, infatti, scalzato Aaron Ramsdale, che in Premier League ha giocato solamente sei partite. Poi si è accomodato in panchina. In totale sono solo undici le presenze, per un totale di 990 minuti.

In Inghilterra sono ormai certi che il calciatore di Chesterton a fine stagione lascerà i Gunners per giocare con maggiore continuità, per tornare ad indossare i guanti da titolare in una grande squadra. Così il Daily Mail sottolinea come sulle tracce del portiere inglese ci sia anche il Bayern Monaco, oltre che il Chelsea.

Ramsdale ha una valutazione di 25 milioni di euro e un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: non è un segreto che i bavaresi siano alla ricerca di un estremo difensore che possa raccogliere l’eredità di Neuer. Con l’acquisto del portiere inglese ad esultare potrebbero essere anche i tifosi del Milan.

E’ ormai da settimane, infatti, che il nome di Mike Maignan viene accostato alla squadra bavarese. Il Milan non cederà il suo calciatore per meno di 100 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe far abbassare il prezzo qualora non dovesse essere raggiunto un accordo sul rinnovo.

Milan-Maignan, la situazione

La fumata bianca sul rinnovo non è ancora arrivata. Le parti stanno dialogando, ma appare esserci distanza tra la richiesta dell’entourage del francese e la proposta del Diavolo.

Il Milan non andrà oltre ad un contratto equiparabile a quello di Rafa Leao. Servirà dunque trattare ancora per capire se si riuscirà a trovare un accordo. Con Ramsdale a Monaco, però, potrebbe essere più semplice dialogare.

Nel frattempo il club rossonero si sta guardando attorno e tra i profili segnati sul taccuino per un eventuale dopo Maignan ci sarebbe Di Gregorio del Monza, che tanto piace anche a Inter, Juventus, Napoli e Roma. Al momento si tratta solamente di una idea visto che il Milan ha tutta l’intenzione di provare a blindare il suo numero uno.