La Major League Soccer solo in un caso: Giroud ha un’altra priorità

ESPN fornisce novità cruciali su Olivier Giroud e il suo futuro. Dopo le recente voci sulla MLS, la fonte ha riportato dei nuovi dettagli in esclusiva.

Ancora tutto da decidere il futuro di Olivier Giroud, il bomber francese che a 37 anni sa che si sta avvicinando anche per lui il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Ma non è ancora il momento, e a dirlo non è soltanto il calciatore rossonero, quanto anche il campo. Nonostante l’età avanzata, Giroud ha dimostrato e confermato di poter essere ancora decisivo in un top club.

Al Milan sta continuando a vivere la sua seconda giovinezza. Anche in questa stagione è andato in doppia cifra, raggiungendo dei numeri sorprendenti. Sono 14 le reti sin qui, con 9 assist all’attivo, considerando tutte le competizioni. Insomma, parliamo di numeri affatto banali e che attaccanti più giovani del francese faticano a raggiungere. Sembra chiaro che Giroud può essere ancora utile alla causa rossonera per almeno un altro anno, massimo due (?).

Ma il suo futuro, come accennato, è un rebus. Il contratto di Oli andrà in scadenza a giugno, tra pochi mesi. E non è ancora stata presa una decisione. Le sorti del francese sono divise tra rinnovo o addio, ma non al calcio. Sappiamo ormai bene che Giroud ha una meta preferita in caso di partenza, ma ci sono degli aspetti da sottolineare e che riporta in esclusiva ESPN.

Giroud verso la MLS, tutta la verità

È vero che Olivier Giroud sceglierebbe gli USA in caso di addio al Milan. Los Angeles o New York le possibili mete. Negli scorsi giorni è stato però affermato che sarebbe l’attaccante in persona a desiderare di cambiare casacca, per vivere un’ultima ricca e suggestiva esperienza prima di dire basta. Una volontà nata anche dalla consapevolezza che a partire dalla prossima stagione non sarebbe più il titolare di questo Milan.

È risaputo che i rossoneri stanno ricercando nel mercato un nuovo centravanti validissimo e a cui affidare le chiavi dell’attacco a partire da luglio. Ma, come riporta ESPN, non sarebbe un problema per Giroud, che ha invece l’assoluto volontà di rimanere al Milan. Infatti, secondo la fonte accreditata, Olivier sceglierebbe la MLS solo se il Diavolo decidesse di non rinnovargli il contratto.

In soldoni, il suo futuro è nelle mani del Milan allora, che deve ancora decidere se confermarlo per un altro anno, o puntare ad una totale rifondazione del reparto d’attacco. Giroud è dunque in attesa della decisiva comunicazione della dirigenza rossonera, ma il suo desiderio è quello di restare.