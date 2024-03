Milan, altro colpo dalla Spagna: nel mirino un futuro top player

Il Milan guarda ancora in Spagna per il mercato del presente e nel futuro: occhi sul gioiello dell’Athletic Bilbao

Il mercato spagnolo continua a essere un punto di riferimento importante nelle strategie del Milan. Dopo Musah e Chukwueze, il club è pronto a pescare ancora da LaLiga, campionato in grado di mettere in luce ogni anno tanti giovani talenti capaci di fare la differenza nel presente e di garantire un futuro roseo. Talenti come la stella dell’Athletic Bilbao, leader della Nazionale spagnola Under 21 e assoluto protagonista nelle ultime tre stagioni.

Nonostante la squadra basca abbia mancato in tempi recenti l’accesso alle coppe europee, ha mantenuto saldo il proprio progetto, basato sulla crescita e l’esplosione dei più grandi talenti del territorio o delle zone limitrofe. E se in passato ha vissuto a lungo sulle grandi qualità di Iker Muniain, il “Messi dei paesi baschi”, la nuova generazione di campioni dell’Athletic vede in un altro giocatore il proprio talento più brillante: Oihan Sancet.

Cresciuto nelle giovanili del club, il classe 2000 originario di Pamplona è riuscito nel giro di pochi anni non solo a diventare un perno delle varie Nazionali spagnole (nell’autunno del 2023 ha anche debuttato con quella maggiore), ma si è trasformato in un cardine della squadra basca, un leader assoluto in campo e fuori dal campo, al punto da guadagnarsi un rinnovo extra-large lo scorso anno con scadenza nel 2032. Una firma simbolicamente importantissima, ma che potrebbe non rappresentare la sua permanenza in biancorosso così a lungo.

Dall’Athletic al Milan, serve una super offerta

Dopo aver macinato presenze ed esperienze nella stagione pre-Covid, 2019/20, Oihan Sancet si è trasformato anno dopo anno in un pilastro del progetto della formazione di Bilbao. E il suo talento è esploso in maniera dirompente nel 2021/22, stagione chiusa con 6 gol e 4 assist. Numeri confermati anche l’anno dopo con 10 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

Trequartista moderno, dotato di ottimi mezzi tecnici e di un fisico importante (sfiora il metro e 90 di altezza), in questa stagione Sancet si è confermato su ottimi livelli. Al momento è fermo a 4 gol e 6 assist in tutte le competizioni, e ha dimostrato di essere diventato un leader della squadra, in tutti i sensi.

Immaginarlo lontano da Bilbao, tenendo conto del senso di appartenenza che il club basco infonde fin da ragazzi nei propri talenti, non è semplice. Tuttavia della sua crescita si sono accorti tutti, dai maggiori club spagnoli alle big di Premier come Tottenham e Arsenal, e anche il Milan, stando a quanto riferito da Masfichajes.com, sarebbe pronto a fare follie pur di portarlo in Serie A la prossima estate.

Resta da capire a quanto potranno mai ammontare queste follie. Se dal punto di vista dell’ingaggio, i rossoneri potrebbero facilmente lusingare il ragazzo, proprio il contratto fino al 2032 rende l’affare più complicato del previsto. L’unica via di fuga potrebbe essere rappresentata dalla clausola rescissoria, dal valore di circa 80 milioni. Immaginare che il Milan possa spendere tanto per un centrocampista, con la politica attuale imposta dalla società, appare però piuttosto complicato.