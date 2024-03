Milan, Furlani costretto ad arrendersi: l’affare non si farà, decisiva la clausola

Il Milan si è dimostrato uno dei club italiani più interessati al grandissimo talento del centrocampo. Ma l’affare è impossibile si faccia. I motivi sono chiari.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno iniziato a programmare il mercato estivo, o quantomeno a stilare una lista dei papabili adatti a rinforzare il tasso tecnico della rosa. La grande sensazione è che ogni reparto andrà migliorato nella prossima finestra di compravendite. Attacco e difesa sì, ma anche centrocampo. Non è ancora chiaro che tipo di profilo si andrà ad inserire nella rosa per alzare il tasso tecnico del reparto centrale, ma un innesto arriverà di certo.

Bisognerà prima comprendere se avverrà qualche cessione particolare. Pobega, Adli? Al momento non c’è alcuna certezza o indicazione in tal senso, se non il fatto che Rade Krunic, che ha lasciato il Milan a gennaio, andrà sostituito. Si pensava che già nel mercato invernale si tappasse il buco lasciato dal bosniaco, ma così non è stato. Il club rossonero ha posticipato il colpo all’estate, quando si capirà meglio quale assetto dare alla squadra.

Un profilo giovane, un veterano? Di quale e che tipo di profilo ha bisogno il Milan è tutto da capire. Krunic, nel nuovo 4-3-3 di Pioli, svolgeva il ruolo del regista. E probabilmente è proprio un profilo di questo stile tattico che Furlani e Moncada stanno ricercando. Un giocatore su tutti sembrava aver convinto a pieno, ma pare che ci siano pochissime speranze per il Milan.

Milan, la clausola rescissoria blocca tutto

È Martin Zubimendi il nome che di recente è stato accostato al Milan con insistenza. Parliamo del regista della Real Sociedad, un giocatore che si sta confermando talento unico nel suo genere. Classe 1999, Zubimendi è ormai un veterano della squadra spagnola, un elemento di enorme affidabilità e con caratteristiche tecniche molto preziose. Lo spagnolo è cresciuto nella Real Sociedad, facendo tutta la trafila delle giovanili e infine conquistandosi un ruolo di assoluto rilievo in Prima Squadra.

Ma è le sue prestazioni sono ormai sotto gli occhi di tutti, e la prossima estate dovrebbe essere quella buona per il grande salto. Come detto, il Milan lo segue, insieme alla Juventus. Lui nel 2022 ha firmato un rinnovo sino al 2027 per essere riconoscente al club che lo ha reso un top, ma è chiaro che ambisce ad una carriera luminosa e ambiziosa. Sembra dunque pronto per un trasferimento. La Serie A e il Milan rappresentano una possibilità concreta?

Secondo calciomercato.com, purtroppo no. Il motivo è tutto da ritrovare nelle sfumature economiche della possibile trattativa. Su Zubimendi vige una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, inaccessibile tanto per il Milan quanto per la Juventus. Il centrocampista spagnolo è dunque spinto verso la Premier League, con l’Arsenal di Arteta meta più probabile per lui. E sappiamo quanto in Inghilterra non abbiano problemi a pagare certe somme.