Milan in corsa: è sfida alla Juve per il bomber

Il Milan vuole regalarsi il centravanti ed è pronto a sfidare la Juventus per mettere le mani sull’attaccante: servono tanti soldi, l’asta è partita

Il 2024 sarà inevitabilmente l’anno del nuovo centravanti. Il Milan non può più rimandare l’acquisto dell’attaccante, con la sempre più probabile partenza di Olivier Giroud.

Il francese è difronte ad un bivio: rinnovo con il Diavolo o esperienza negli Stati Uniti, ma a prescindere dalla decisione finale del numero nove, il club rossonero non potrà non prendere un bomber. Giroud d’altronde compirà 38 anni il prossimo 30 giugno e bisogna guardare al futuro con un attaccante pronto a garantire gol oggi e domani.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sia quello di Joshua Zirkzee. Il Milan lo sta corteggiando, ma la concorrenza è agguerrita. E’ noto l’interesse di diversi club inglesi, come Manchester United e Arsenal, ma attenzione anche a quanto può accadere in Serie A.

Il Corriere dello Sport di oggi, conferma l’interesse da parte dei rossoneri e della Juventus. I bianconeri avrebbero già parlato con il Bayern Monaco per capire le loro intenzioni. I tedeschi rappresentano, forse, l’incognita più grande: hanno la possibilità di riportarlo alla base per 40 milioni di euro, ma hanno allo stesso tempo una percentuale del 35% sull’eventuale plusvalenza che realizzerà il Bologna in caso di cessione.

Le alternative a Zirkzee

C’è chiaramente da fare i conti con i rossoblu che vorrebbero tenersi l’attaccante almeno per un’altra stagione, con il raggiungimento della Champions League. La trattativa per strappare Zirkzee al Bologna appare dunque ancora lunga. Senza dimenticarci del possibile inserimento del Napoli, che con la cessione di Victor Osimhen avrebbe i soldi per far saltare il banco.

Il Milan ha però le carte in regola per prendere Zirkzee, a partire dal cartellino di Alexis Saelemaekers, valutato una decina di milioni, che tanto bene sta facendo in Emilia-Romagna. Se l’affondo all’olandese non dovesse andare in porto si guarderebbe ad altri profili, ugualmente cari, come possono Gimenez del Feyenoord o Sesko del Lipsia. A perso quota, invece, Jonathan David del Lille, ma non è un’idea ancora da scartare del tutto. Servirà dunque tempo per capire chi sarà il nuovo centravanti del Milan per la stagione 2024/2025.