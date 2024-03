Milan, rivoluzione in difesa: due nuovi acquisti per Pioli

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan, che passerà anche dall’acquisto di due nuovi difensori. Il punto della situazione in vista dell’estate

Il Milan di Stefano Pioli deve tornare a fare i conti con un infortunio importante. I rossoneri hanno, infatti, perso Pierre Kalulu.

Il francese, che si è sottoposto ieri agli esami del caso, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e ne avrà almeno per 40 giorni. Una brutta tegola per il Diavolo, che aveva da poco recuperato il suo giocatore dopo un lungo stop. Da qui a fine stagione saranno così Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Simon Kjaer ad alternarsi al centro, ma in estate qualcosa è destinata a cambiare.

Il danese, ad esempio, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e ogni discorso relativo al suo futuro è stato rinviato a maggio. Oggi le possibilità di una sua permanenza non sono elevate, ma l’ex Palermo potrebbe non essere l’unico a fare le valigie in estate.

Chi è sicuro del posto è Matteo Gabbia, ma anche Tomori e Thiaw non dovrebbero muoversi, tranne che non arrivi l’offerta irrinunciabile. Può salutare la compagnia inoltre anche Pierre Kalulu, ma è difficile che per il francese arrivino offerte vista la stagione complicata che sta vivendo.

Due obiettivi nel mirino

E’ La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione del mercato in entrate: secondo il giornale, i rossoneri starebbero guardando in Inghilterra e più precisamente a Londra.

Tra gli obiettivi ci sarebbero Kiwior dell‘Arsenal, che il Milan segue ormai da tempo, ma che a gennaio i Gunners non hanno voluto cedere. Il calciatore nei mesi scorsi è stato accostato anche a Roma e Napoli. L’alternativa sarebbe rappresentata da Chalobah del Chelsea, che ha una valutazione di 10-15 milioni di euro.

Non viene nominato da La Gazzetta dello Sport, ma attenzione all’idea sempre viva di Alessandro Buongiorno. Il Milan a gennaio ha provato a prenderlo, ma senza successo. La valutazione di oltre 40 milioni di euro fatta da Urbano Cairo è apparsa troppo alta, ma il Diavolo è pronto a riprovarci, presentandosi con le carte giuste (ci sono diversi giocatori che piacciono al Torino, come Colombo e Simic), per provare a strappare il giocatore ai granata.