Record e rinnovo: Theo Hernandez scrive la storia del Milan

Le ultime sul futuro del giocatore che punta a scrivere la storia del Milan: dai record al rinnovo, tutto su Theo Hernandez

Tuttosport in edicola stamani torna a parlare di Theo Hernandez, sempre più protagonista del Milan di Stefano Pioli. Il terzino contro il Verona è stato autore di una grande prestazione e con caparbietà ha trovato il gol che ha sbloccato la partita.

Sono diventati così 29 i centri con la maglia rossonera del Diavolo. Adesso l’obiettivo alla portata del francese è quello di diventare il difensore più prolifico della storia, ma va fatto un passo alla volta.

Così adesso nel mirino di Theo c’è l’idolo di sempre Paolo Maldini. Il numero 3, artefice del suo sbarco a Milano, ha realizzato 33 reti così come Franco Baresi. Quattro gol, dunque, per entrare di diritto nella storia del Diavolo.

Poi sarà il tempo di poter pensare ad Aldo Maldera, che si trova in cima alla special classifica dei difensori rossoneri più prolifici. Bisognerà però fare altre 11 gol per superarlo: la rincorsa non potrà iniziare sabato 30 marzo, nel match contro la Fiorentina, per via di una squalifica ingiusta, arrivata dopo un’ammonizione sbagliata contro il Verona che sta facendo ancora tanto discutere. La caccia ai miglior difensori-goleador ripartirà dunque dalla partita successiva, quella del 7 aprile contro il Lecce.

Theo Hernandez sta così dimostrando di essere davvero unico. Un prodotto speciale della bottega del Diavolo, che inevitabilmente va blindato affinché possa essere più facile difendersi da eventuali tentativi di scippo. Il francese è sicuramente uno dei migliori terzini mancini al mondo e le big del calcio europeo lo sanno ormai bene.

Milan-Theo, ancora insieme

Il suo nome è così da tempo accostato al Bayern Monaco, che in estate vorrebbe acquistarlo dal Milan. Il prezzo però è davvero alto: il club rossonero non si siederà a trattare per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro e nel frattempo è pronto ad affrontare il discorso rinnovo con il suo entourage.

Servirà un’offerta da almeno 7 milioni di euro netti a stagione per riuscire a mettere nero su bianco. Il francese diventerebbe così uno dei giocatori più pagati del Milan insieme a Rafa Leao. Il Diavolo, d’altronde, se vuole davvero diventare grande, non può fare a meno della propria corsia mancina, la migliore arma a disposizione di Stefano Pioli in questi anni. Va detto e non è un dettaglio da poco, che Theo Hernandez non ha perso occasione per sottolineare il suo legame con i colori rossoneri.