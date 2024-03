Scoppia il caos: “Juan Jesus ha sbagliato tre volte”

Continua a far discutere la vicenda legata a Francesco Acerbi e Juan Jesus. Su Gazzetta.it compare un articolo a firma di Giancarlo Dotto che non è piaciuto a molti

“Tra domenica sera e ieri Jesus ha sbagliato tre volte. La prima quando s’è limitato a confessare all’arbitro il fattaccio, la seconda, quando per stravincere da Re Magnanimo, ha preteso di assolvere l’eventuale peccatore dopo averlo denunciato, alias nascondere lo sporco sotto il tappeto, nel nome della vecchia regola mafiosetta “sono cose di campo”. La terza ieri sera quando ha raccontato sui social, evidentemente stizzito dalle reiterate negazioni di Acerbi, quello che avrebbe dovuto dire la sera prima davanti alle telecamere“.

Si tratta di una parte di un articolo su gazzetta.it di Giancarlo Dotto, in cui parla della vicenda che vede come protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il difensore del Napoli finisce dunque nel mirino della critica. Chi scrive condanna fermamente quanto avrebbe detto il calciatore dell’Inter, ma allo stesso tempo sottolinea come il brasiliano si sarebbe dovuto comportare diversamente.

L’articolo diventa virale

L’articolo di Dotto è diventato così ben presto virale sui social: c’è Giovanni Capuano che si chiede “in che senso Juan Jesus ha sbagliato?”

In che senso #JuanJesus ha sbagliato? 🤔 — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 19, 2024

Per Andrea Bricchi E qui l’apoteosi rosea. Incredibile. “Juan Jesus ha sbagliato tre volte”. Capito? Non ho nemmeno più parole…

E qui l’apoteosi rosea. Incredibile. “Juan Jesus ha sbagliato tre volte”. Capito? Non ho nemmeno più parole… pic.twitter.com/G3VqNH1V1i — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) March 19, 2024

Paolo Gabella ironizza dicendo: “Pre tre volte dice Dotto, manco fosse Piere il venerdì santo”

Per tre volte dice Dotto su @Gazzetta_it . Manco fosse Pietro il venerdì santo — Paolo Gabella (@paologabi) March 19, 2024

I commenti sono davvero parecchi per un caso destinato a far discutere. La vicenda, d’altronde, appare solo all’inizio e bisognerà aspettare per capire se quanto detto da Juan Jesus potrà essere provato e di conseguenza quali saranno i provvedimenti per Francesco Acerbi, che ieri dopo aver lasciato il ritiro della nazionale ha di fatto rispedito al mittente le accuse di razzismo.

Dichiarazioni che hanno poi spinto il calciatore brasiliano ad uscire allo scoperto, facendo totalmente chiarezza su quanto successo. Adesso il calciatore nerazzurro rischia una squalifica di almeno dieci giornate e di dover dire addio all’Europeo. I prossimi saranno certamente giorni caldi per l’Inter e per Francesco Acerbi, che insieme a Juan Jesus verrà ascoltato dalla procura.