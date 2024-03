Sei italiane in Champions League, ora si può! Tutte le combinazioni

Incredibile ma vero, l’Italia potrebbe addirittura portare sei squadre nella prossima edizione di Uefa Champions League.

Da settimane si parla di una possibilità concreta per il calcio italiano in vista della stagione che verrà. Ovvero per la prima volta nella storia l’Italia potrebbe avere ben 5 squadre qualificate alla Uefa Champions League, la massima competizione europea per club.

Con la riforma del torneo, in arrivo dalla stagione 2024-2025, saranno 36 le squadre qualificate alla fase a gironi (trasformata in un girone unico), anziché le canoniche 32. Ciò vuol dire che ci sarà spazio per almeno quattro club in più, da pescare anche in base al ranking UEFA per nazioni.

L’Italia ad oggi è al primo posto, sopra a leghe come quella tedesca ed inglese grazie al percorso che stanno facendo i club nostrani in Europa e Conference League. Se dovesse mantenere una delle prime due posizioni per coefficiente Uefa, la Serie A otterrebbe un posto extra. Ma la questione non è finita qui, visto che per via di alcune combinazioni difficili ma non impossibili, le squadre in Champions potrebbero diventare addirittura sei!

Una Champions di stampo tricolore: dipende dall’Europa League

Incredibile ma vero, l’Italia ha la possibilità di presentarsi alla Champions League 2024-2025 con addirittura 6 squadre della Serie A attuale. Come detto servirà una combinazione di fattori e di vittorie tutt’altro che semplice, ma questa opzione è ancora in piedi.

Tutto dipenderà dal percorso in Europa League. In particolare se a vincere la competizione dovesse essere una tra Roma ed Atalanta, che al momento in campionato sono fuori dalla top 4 italiana. Innanzitutto il trionfo di una squadra italiana nella ex Coppa Uefa garantirebbe, per motivi di coefficiente, un quinto posto sicuro nella Champions del prossimo anno.

Poi, oltre alle cinque qualificate per la classifica di Serie A, anche la vincitrice dell’Europa League si vedrebbe automaticamente qualificata al girone unico di Champions. Facciamo un esempio: se il nostro campionato finisse oggi, a qualificarsi alla massima competizione sarebbero l’Inter capolista, il Milan secondo in classifica, oltre alla Juventus terza ed il sorprendente Bologna quarto.

Con il posto extra donato dal ranking, anche la Roma (attualmente quinta) andrebbe in Champions. E se all’Atalanta riuscisse l’impresa di vincere l’Europa League sarebbe a sua volta qualificata, dunque come sesta squadra italiana della competizione. Un vero e proprio record di partecipazione, che rilancerebbe a livello economico e di prestigio il calcio nostrano.

La speranza c’è, ma servirà un’impresa. Una tra Milan e Roma sarà sicura del posto in semifinale, visto lo scontro diretto ai quarti di EL. L’Atalanta invece se la vedrà col temibilissimo Liverpool e cercherà l’impresa impossibile, ma nulla è già scritto in questi tipi di competizioni.