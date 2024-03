Milan, occasione dal Real Madrid: si svincola a giugno

Occasione per il Milan dalla Liga spagnola per l’estate. Il club rossonero è tra i papabili punti di arrivo di questo calciatore.

Il filo diretto che unisce il Milan al Real Madrid esiste da molti anni. I due club europei si stimano molto, visto che sono quelli che vantano in bacheca il maggior numero di Champions League e trofei internazionali. Ma da non sottovalutare ci sono anche i legami di calciomercato.

Basti pensare a come il Milan ha attinto spesso in tempi recenti al bacino di talenti del Real. Da Theo Hernandez a Brahim Diaz fino al giovanissimo Alex Jimenez, strappato dai rossoneri dalla ‘cantera’ madrilena. Ma anche in passato, con operazioni riguardanti fuoriclasse del calibro di Kakà, Redondo o Ronaldo il fenomeno.

Il prossimo affare sull’asse Madrid-Milano potrebbe diventare concreto in estate. Perché il portale Fichajes.net è sicuro che il club rossonero possa diventare approdo ideale per un calciatore del Real, pronto a svincolarsi a fine stagione e tentare una nuova avventura al di fuori della Liga.

Addio al Real, il Milan pensa al colpo d’esperienza

Il calciatore pronto a lasciare il Real Madrid, dopo tanti anni di militanza, è Nacho Fernandez. Un difensore che ogni anno viene indicato come sciuro partente, visto il poco spazio concessogli dalla squadra di appartenenza. Ma che alla fine è sempre il primo a venire chiamato in causa da mister Ancelotti, come uomo d’esperienza.

Ma stavolta dalla Spagna sono convinti che il contratto in scadenza a giugno di Nacho sia destinato a terminare senza ulteriori rinnovi. Una decisione dettata dalla folta concorrenza nel reparto, che già quest’anno conta calciatori come Alaba, Rudiger e Militao e che potrebbe essere arricchito dal giovane talento Yoro in arrivo dal Lille.

Il Milan, secondo i media iberici, sarebbe in pole per acquistare Nacho Fernandez a parametro zero. Un acquisto intelligente, sia per la linea dei centrali (vista la quasi certa partenza di Kjaer), sia come opzione per la corsia sinistra dove ha spesso giocato sia con il Madrid che con la Nazionale maggiore spagnola.

Nacho in realtà nella stagione in corso ha giocato molto, collezionando finora 33 presenze ufficiali con il Real Madrid tra campionato e coppe. Ma il classe ’90 potrebbe accendere il desiderio di provare, per la parte finale della carriera, una nuova esperienza all’estero. Milanello potrebbe essere l’approdo giusto visto il prestigio della piazza e la possibilità di giocare (con molta probabilità) la Champions League.