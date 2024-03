Milan, Theo Hernandez via? Dalla Spagna nome a sorpresa per sostituirlo

Dalla Spagna emerge un nome nuovo per l’eventuale sostituzione di Theo Hernandez, terzino nel mirino di alcune big d’Europa.

Alcune delle stelle del Milan potrebbero ricevere offerte importanti nel calciomercato estivo e Theo Hernandez è tra queste. Inoltre, va considerata la sua situazione contrattuale, che rende il futuro in rossonero più incerto.

Il nazionale francese va in scadenza a giugno 2026 e senza rinnovo è possibile che il club valuti le proposte. Il giocatore è felice a Milano, dove ha trovato una stabilità sia a livello professionale sia su quello privato. È aperto a trattare il nuovo contratto per proseguire la sua carriera con l’attuale squadra. Percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti annui, servirà un aumento per stipulare un altro contratto e proseguire assieme.

Milan, dalla Liga il dopo Theo?

Il Milan spera di riuscire a blindare Hernandez, scongiurando una partenza che sarebbe non facile da digerire per i tifosi, molto affezionati a lui. Dall’altra parte, ci sono società europee pronte ad approfittarne per cercare di assicurarselo.

I rossoneri hanno speso circa 21 milioni per comprarlo dal Real Madrid nell’estate 2019, ora lo valutano circa 100. Sarebbe un’enorme plusvalenza per il bilancio, che ne ha già registrata un’altra importante nella stagione 2023/2024 con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United per 70 milioni più bonus.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto dell’interesse del Bayern Monaco, che probabilmente perderà Alphonso Davies e dovrà prendere un nuovo terzino sinistro. Dalla Germania è più volte trapelata la presenza di Theo in cima alla lista delle preferenze della dirigenza tedesca, quindi è possibile che arrivi un’offerta importante. In Baviera i soldi non mancano per fare questo tipo di operazioni.

Il Mundo Deportivo conferma che il Real Madrid potrebbe prendere Davies e questo comporterebbe la cessione di Ferland Mendy. L’ex Lione, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, sarebbe una delle idee del Milan per l’eventuale sostituzione di Hernandez.

Attenzione al PSG, che valuta l’ingaggio di un terzino sinistro e ha nella lista delle opzioni sia Theo sia Mendy. A Parigi gioca già Lucas Hernandez, fratello del numero 19 rossonero che gioca sia da laterale mancino sia da difensore centrale. Vedremo se arriverà un’offerta. L’addio di Kylian Mbappé alleggerirà il bilancio, visto lo stipendio monstre dell’attaccante, e sarà interessante vedere come verranno investiti i soldi per rinforzare la squadra di Luis Enrique.