Kjaer-Milan, annuncio ufficiale: “Contatti con altri club, ho deciso cosa voglio fare”

Le parole di Simon Kjaer dal ritiro della propria nazionale, con tanto di riferimento al suo futuro ed alle scelte del recente passato.

Uno dei calciatori del Milan attuale che ancora non sa effettivamente se resterà ancora in rossonero oppure no è Simon Kjaer. Infatti il contratto del difensore centrale danese scadrà il 30 giugno prossimo. Al momento c’è grande incertezza sul suo possibile rinnovo, con la chiara possibilità che Kjaer debba cambiare casacca per scadenza.

Un ragionamento che i dirigenti del Milan dovranno fare accuratamente, visto che Kjaer è molto stimato per la sua grande esperienza internazionale. Ma allo stesso tempo il numero 24 rossonero non garantisce più quel rendimento continuo e assolutamente virtuoso degli ultimi tempi, anche per via dell’età anagrafica non più giovanissima.

Una cosa è certa: fosse per Kjaer stesso, il rinnovo sarebbe già stato siglato. Lo ha ammesso il difensore danese in un’intervista a bold.dk dal ritiro della sua Nazionale. “Fosse per me resterei qui a vita. Sono dove voglio essere, il Milan è stato il mio obiettivo da quando ho iniziato a giocare in Italia, al Palermo. Che la decisione venga presa oggi o tra 2-3 mesi non mi cambia nulla”.

Kjaer e quell’offerta araba rifiutata

Nella lunga chiacchierata, Kjaer ha anche rivelato di aver ricevuto una grossa offerta estera, alla quale avrebbe detto no per il suo legame atavico con il Milan e con i tifosi: “Mentirei se dicessi che non ho avuto contatti con altri club, ma ho deciso di restare. Ho rifiutato anche un’offerta importante dall’Arabia Saudita. Il motivo? Perché sono nel club che più mi piace, dove sono cresciuto e abbiamo fatto un gran bel percorso. L’Italia è diventata casa mia e della mia famiglia”.

Sull’infortunio al ginocchio subito con il Milan: “Quel brutto infortunio ha cambiato la mia percezione di questa professione. Ora tendo a godermi ogni momento, ogni esperienza, anche se il 90% dei calciatori non la pensa così. Quando gioco penso che mi sono divertito moltissimo, ma penso anche che potrebbe essere una delle ultime partite. Ecco perché lo apprezzo di più. È così che mi sono sentito per molto tempo”.

Parole chiare quelle di Simon Kjaer che non ha assolutamente voglia di fermarsi né di dire addio al Milan nonostante il contratto in scadenza. I rumors di mercato parlano di un futuro probabilmente lontano da Milanello, con il club pronto a rimpiazzarlo con un difensore centrale più giovane. Ma il ‘vichingo’ farà di tutto per meritarsi una ulteriore riconferma.