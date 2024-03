De Zerbi in Italia: l’annuncio in diretta è clamoroso

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, non esclude un ritorno in Italia: la confessione del suo vice è incredibile

“Non escludo il ritorno“. Come un epigono di Franco Califano, anche Roberto De Zerbi apre a un clamoroso ritorno nel calcio che lo ha lanciato, quello italiano. L’ex tecnico dello Shakhtar, oggi tra gli allenatori più in vista della Premier League, grazie alla qualità espressa dal suo Brighton, continua a essere accostato a molte delle più importanti squadre d’Europa. E dal canto suo, a quanto pare, non avrebbe alcuna preclusione per un ritorno in Italia.

Nonostante il campionato inglese sia, senza ombra di dubbio, il più importante e remunerativo al mondo, De Zerbi sarebbe disposto ad accettare una sfida avvincente (e magari anche vincente) in Italia, qualora arrivasse la giusta offerta nel momento per lui più opportuno.

Chi lo vedeva ormai già instradato per prendere il posto di Guardiola al Manchester City, di Klopp al Liverpool o di ten Hag allo United, potrebbe dunque aver sbagliato i conti. Per il tecnico bresciano quello italiano rimane infatti un campionato di estremo fascino. E considerando la sua vecchia fede rossonera diventa davvero difficile immaginare un suo rifiuto a un’eventuale proposta da parte della dirigenza milanista.

De Zerbi apre al ritorno in Italia: le parole del vice non lasciano dubbi

Ad alimentare le voci di un ritorno in Italia del tecnico che ha già allenato in Serie A sulle panchine di Benevento e Sassulo è stato qualcuno che lo conosce molto bene, il suo vice Andrea Maldera. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la sosta per le Nazionali, il braccio destro del tecnico del Brighton ha aperto all’eventualità di un ritorno in Italia già nella prossima stagione, qualora se ne presentasse l’occasione.

Se è vero infatti che negli ultimi tempi ha dichiarato di voler rimanere nell’East Sussex ancora a lungo, forte anche di un contratto lungo ancora per due stagioni, Maldera non ha negato che l’arrivo di una proposta dalla Serie A sarebbe una tentazione: “Roberto è innamorato del suo paese, se arrivasse una proposta faticherebbe a dire di no“.

Intervenuto ai microfoni di una radio campana, Maldera ha poi parlato nello specifico di una piazza in particolare, quella di Napoli, che ha sempre apprezzato sia il De Zerbi giocatore che il De Zerbi allenatore, e che per la prossima stagione potrebbe essere alla ricerca di un uomo da cui ripartire per rilanciare un progetto quest’anno clamorosamente fallito.

Dal canto suo, secondo il vice allenatore, De Zerbi sarebbe disposto ad accettare Napoli come destinazione. Ciò non toglie, tuttavia, che un’offerta da parte di De Laurentiis non sia arrivata, e che non ci sarebbe da parte dell’allenatore nessuna chiusura ad altre grandi squadre italiane.

Compreso, ovviamente, quel Milan che al momento sembra tornato saldamente tra le mani di Pioli, ma che a fine stagione avrebbe diversi motivi per decidere di voltare pagina dopo un periodo comunque importante e condito da un successo, quello del 2022, che rimarrà nella storia del club.