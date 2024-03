Milan, il Bayern Monaco ci ripensa: “Costa oltre 60 milioni”

Il Bayern potrebbe rinunciare all’acquisto di un giocatore seguito anche dal club rossonero: arrivano aggiornamenti dalla Germania.

Il Milan è attento a tutti i campionati più importanti d’Europa e non solo. Ci sono calciatori della Bundesliga che Geoffrey Moncada aveva preso in considerazione già per le ultime sessioni del calciomercato e per i quali potrebbe farsi avanti a fine stagione.

Uno di questi è Serhou Guirassy, accostato al club rossonero soprattutto a dicembre, quando sembrava che ci fosse una reale volontà di portarlo a Milanello. Lo stesso Moncada era stato in Germania per vederlo da vicino e ci sono stati dei contatti con l’entourage per capire i margini per una eventuale trattativa, mai decollata in realtà.

Infatti, l’attaccante guineano non era convinto di cambiare squadra a metà stagione. Voleva completare il suo percorso allo Stoccarda, oggi terzo in classifica, prima di indossare un’altra maglia. La clausola di risoluzione da circa 17,5 milioni di euro aveva attirato il Diavolo e altre società, però alla fine lui è rimasto alla corte di Sebastian Hoeness.

Guirassy, futuro ancora in Bundesliga o altrove?

Guirassy ha totalizzato 24 gol e 2 assist in 22 presenze stagionali, non faticherà a trovare una nuova sistemazione. Non è esclusa una permanenza in Germania, dove in questi mesi anche il Bayern Monaco è stato indicato come club interessato.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, l’attaccante accetterebbe il trasferimento in Baviera nonostante la presenza del titolarissimo Harry Kane. Tuttavia, di recente il Bayern Monaco non ha intensificato gli sforzi per cercare di comprarlo: non ci sono stati nuovi contatti con lo Stoccarda per discutere di una eventuale trattativa.

Ci sono due motivi.

il pacchetto totale dei costi : tra clausola di risoluzione, stipendio e bonus alla firma si superano i 60 milioni .

: tra clausola di risoluzione, stipendio e bonus alla firma si superano i . Mathys Tel: l’arrivo di un nuovo centravanti sarebbe di ostacolo alla crescita del giovane francese.

Molto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore che sostituirà Thomas Tuchel nella prossima stagione. In base al modulo che adotterà, si svilupperanno le strategie del mercato estivo. Se dovesse giocare con le due punte, allora l’acquisto di un nuovo attaccante sarebbe inevitabilmente un tema centrale. E il nome di Guirassy potrebbe tornare prepotentemente di moda.

Il Milan non lo ha depennato dalla lista, però sembrano altri i nomi preferiti dalla dirigenza. La clausola di risoluzione bassa può essere una tentazione, però le richieste dell’entourage sono abbastanza elevate. In agguato ci sono alcune squadre della Premier League.