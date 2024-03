Problemi per De Rossi: infortunio grave, salterà il Milan

La Roma perde i pezzi in vista della doppia sfida di Europa League contro il Milan: un mese di stop per un calciatore, De Rossi nei guai

L’11 ed il 18 aprile, due le date cerchiate di rosso sul calendario dei tifosi del Milan, ma anche della Roma. Sono i giorni in cui si disputeranno i quarti di finale di Europa League (andata a San Siro e ritorno all’Olimpico), con “vista” sulla semifinale e sull’ultimo atto del torneo.

I rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Champions League e la lotta scudetto ormai conclusa diversi mesi fa con l’Inter irragiungibile – almeno sulla carta – i rossoneri hanno come obiettivo il blindare la seconda piazza in campionato e soprattutto andare il più avanti possibile nella competizione europea.

Due obiettivi alla portata della squadra rossonera che potrebbero anche valere la riconferma sulla panchina della squadra per Stefano Pioli, finito nella bufera negli scorsi mesi per le troppe gare perse ed il rendimento fin troppo altalenante.

La Roma, però, ha dimostrato di essere un ostacolo davvero duro: dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, peraltro ingaggiato dai Friedkin dopo la sconfitta contro il Milan in campionato, i giallorossi hanno perso una sola gara in Serie A, contro l’Inter e quella inifluente in Europa League nel ritorno degli ottavi dopo il 4-0 rifilato all’andata.

Milan, la Roma non avrà Azmoun in Europa League

Necessario sarà capire come arrveranno al doppio appuntamento le due formazioni, con il Milan che tre giorni dopo la sfida di ritorno avrà il Derby contro l’Inter. Pioli dovrà già rinunciare a due pilastri della sua squadra almeno per la gara d’andata.

Si tratta di Tomori e Kalulu; il nazionale inglese sarà squalificato per il primo match e ritornerà a disposizione di Pioli solo per la sfida di ritorno, mentre il francese ne avrà ancora per un mese dopo l’infortunio subìto nell’ultimo turno di campionato. “Distrazione del collaterale mediale” la diagnosi, un brutto colpo per lo sfortunato centrale.

Anche la Roma, però, inizia a perdere pezzi. Impegnato con la sua nazionale, è finito ko Sardar Azmoun. L’iraniano, impegnato nella sfida contro il Turkmenistan, è uscito nel corso del primo tempo evidentemente zoppicante. Scuro in volto, è stato portato via in ambulanza verso l’ospedale per sottoporsi agli esami strumentali del caso.

“Il mio infortunio è grave, devo fare una risonanza magnetica, ma sono sicuro che ho uno strappo al tendine del ginocchio” avrebbe detto ad alcuni media l’attaccante di proprietà del Bayer Leverkusen. E gli esami a cui si è sottoposto sono stati decisamente duri.

Azmoun ha infatti riportato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro. Sono i primi controlli cui seguiranno anche quelli della società ma lo stop, in questo caso, è di circa un mese. Ciò significa che Azmoun salterà entrambe le gare di Europa League.