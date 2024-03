Dall’Udinese al Milan, colpo a sorpresa: “Perfetto per i rossoneri”

Il Milan punta un grande giocatore dell’Udinese, uno dei perni della squadra bianconera: l’affare è possibile

Lo sguardo della dirigenza del Milan è rivolto, come sempre, verso il futuro. Nonostante ci sia ancora molto da giocare, con tanti obiettivi importanti ancora da inseguire, la dirigenza sta già lavorando sul prossimo mercato estivo, con la consapevolezza di dover ancora risolvere alcune situazioni. Se il discorso più importante riguarda la prima punta, il bomber che dovrà prendere l’eredità di Giroud, i vertici rossoneri non sottovalutano anche il peso di un innesto a centrocampo. E l’ultimo nome in grado di rafforzare un reparto già ben fornito potrebbe arrivare dall’Udinese.

Non è la prima volta che il club bianconero si rivela non solo una bottega cara, ma anche una fabbrica di potenziali campioni. Lo scouting friulano è da anni ormai tra i più affidabili in assoluto, in grado di scoprire talenti in giro per il mondo per farli crescere ed esplodere definitivamente in un campionato super-competitivo come quello italiano.

E se tra i nomi che più sono stati accostati al Milan, ma anche ad altri grandi club, negli ultimi mesi continua a essere particolarmente rilevante quello di Lazar Samardzic, per costi e semplicità dell’operazione i rossoneri avrebbero deciso di virare su un altro calciatore della squadra allenata da Cioffi. Un calciatore di qualità, fisico, struttura e dall’esperienza ormai consolidata nel nostro campionato.

Nuovo obiettivo per la mediana del Milan: piace un perno dell’Udinese

Se Samardzic resta un diamante grezzo in grado d’illuminare ogni platea ma ancora da raffinare, ancora alla ricerca dell’anello giusto su cui essere incastonato, il Milan sembrerebbe aver deciso di puntare più sulla concretezza che sulla bellezza. In casa Udinese, più del serbo, c’è infatti un altro calciatore a centrocampo che potrebbe fare le fortune della squadra rossonera.

Si tratta in particolare del brasiliano Walace, classe 1995, in Friuli dal 2019. Un mediano alto quasi un metro e novanta, dotato di un grande fisico, in grado di giocare in un centrocampo a due ma anche a tre, perfetto per affiancare sia Reijnders che Bennacer. Insomma, un profilo che potrebbe rivelarsi una pedina meno appariscente, ma più preziosa, nel progetto del Milan 2024/25.

Ad anticipare l’indiscrezione che circola nei corridoi di radiomercato in questa sosta per le nazionali, indiscrezione che al momento è poco più di un’idea, è stato Carlo Pellegatti. Il noto cronista di fede rossonera, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato dei possibili obiettivi del Milan per la prossima stagione, dando ampio spazio a Walace.

Per età, esperienza a caratteristiche, il brasiliano potrebbe fare al caso del Milan. E anche a livello di costi rientrerebbe perfettamente nella politica della società: per strapparlo all’Udinese potrebbe bastare un’offerta tra i 7 e i 12 milioni di euro. Un investimento alla portata per un club che dovrà spendere somme ben più alte in altri reparti.