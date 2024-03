Flop in Premier, il Milan ci pensa: grande occasione per il centrocampo

Per la mediana rossonera rispunta un nome già accostato al club nel recente passato: potrebbe essere un’occasione interessante.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan interverrà in tutti i reparti. Non ci dovrebbe essere una rivoluzione, ma una campagna acquisti con dei colpi mirati per aumentare il livello e completare la squadra.

Certamente a centrocampo ci si aspetta l’ingaggio di un giocatore forte fisicamente e capace di svolgere un lavoro importante in interdizione. Dopo l’addio di Franck Kessie, è un po’ mancato questo tipo di profilo in mediana. Per avere un maggiore equilibrio in campo sarà utile cambiare strategia rispetto alle ultime sessioni di mercato, quando è stata una scelta precisa quella di puntare più sulla tecnica che sui muscoli.

Male in Inghilterra, rientra in Serie A: assalto del Milan?

Ovviamente, la campagna di rafforzamento dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore del Milan. La conferma di Stefano Pioli rimane possibile, almeno stando alle parole della dirigenza, però non è scontata.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al centrocampo rossonero serve una diga e Sofyan Amrabat è un’idea presa in considerazione dalla società. Il 27enne marocchino è di proprietà della Fiorentina, che la scorsa estate lo ha ceduto al Manchester United in prestito oneroso (9-10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e altri 5 milioni di bonus previsti.

L’esperienza in Premier League non è andata bene, Amrabat non verrà riscattato dai Red Devils a fine stagione e farà ritorno a Firenze, almeno momentaneamente. Sicuramente non mancheranno delle offerte da parte di altre squadre, il giocatore e la Fiorentina sono pronti a valutarle. Il Milan lo conosce molto bene e potrebbe farsi avanti sfruttando il calo del prezzo che si è inevitabilmente verificato dopo una stagione così negativa.

Il club toscano valutava Amrabat 35 milioni, al rientro dal Manchester United ne basteranno molti meno per assicurarsi il cartellino, dato anche il contratto in scadenza a giugno 2025. Vedremo se il Diavolo si farà avanti in maniera concreta, andando ad aggiungere al proprio centrocampo un elemento forte fisicamente e che anche ben messo sotto il profilo tecnico. Un mediano abbastanza completo e che avrà tanta voglia di riscatto dopo l’anno negativo trascorso in Inghilterra.

Ovviamente, il Milan valuta diversi nomi e Amrabat è solo uno della lista. Il nazionale marocchino può essere un’occasione interessante nella prossima finestra estiva del calciomercato.