Criscitiello è sicuro: “Ciclo Pioli finito, ma il Milan rischia di schiantarsi se…”

Il futuro di Stefano Pioli con il Milan è tutto da scrivere: arriva però un annuncio sul tecnico da parte di un noto giornalista

Il Milan ha una missione: chiudere al meglio la stagione ancora in corso. Lo scudetto è andato da tempo ormai, la Champions League anche ma gli obiettivi sono ugualmente prestigiosi. C’è un secondo posto da blindare e conservare ma anche e soprattutto un quarto di finale di Europa League da affrontare contro la Roma.

In un’annata dove non sono mancate di certo le difficoltà, si può ancora chiudere in modo egregio una stagione in cui i rossoneri hanno abbandonato la corsa al titolo già in inverno. Calato il sipario, poi, sarà tempo di analizzare ciò che dovrà accadere in vista della prossima stagione, a partire dal futuro della panchina.

Com’è noto, Stefano Pioli ha vissuto diverse settimane sulla graticola: nel momento di maggiore difficoltà del Milan, con l’emergenza in campo dettata anche dai tanti infortuni, l’allenatore parmigiano è stato ad un passo dall’esonero. Il tecnico ha poi salvato la sua panchina ma il futuro è tutto da scrivere.

Se nelle scorse settimane sembrava certo l’avvicendamento con un nuovo allenatore da ingaggiare, Pioli si sta ancora giocando le sue carte. In caso di secondo posto finale e vittoria dell’Europa League – ma potrebbe bastare anche arrivare nell’ultimo atto della competizione – l’allenatore potrebbe anche restare a Milanello.

Milan, Criscitiello si espone su Pioli: le sue parole

Non tutti, però, sarebbero concordi in una eventuale conferma di Pioli in rossonero. Il Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, infatti, nel suo editoriale ritiene finito il ciclo dell’allenatore, a prescindere da come terminerà la stagione. I rossoneri, secondo il giornalista, sono tra i favoriti alla vittoria finale della competizione e nel doppio confronto hanno “qualcosa in più dei giallorossi”.

L’eventuale vittoria dell’Europa League chiuderebbe solo al meglio il ciclo iniziato ormai cinque anni fa. Uno scudetto due stagioni fa, la semifinale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione e l’eventuale trofeo in questo torneo con Pioli che andrebbe via da vincitore.

“Sull’esperienza fantastica di Pioli va messo un punto esclamativo” ha poi aggiunto Criscitiello che ha voluto anche riservare un suggerimento alla dirigenza rossonera. Per il Milan, vista l’assenza di tempo per ambientarsi, serve un tecnico preparato e capace e soprattutto conoscitore del campionato italiano. Da qui, il monito: “Se si pensa ad un tecnico straniero, significa che vuole andarsi a schiantare il club”.