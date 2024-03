Milan-Inter, altro derby di mercato: duello per la rivelazione della Serie A

Ennesima sfida a colpi di trattative tra Milan e Inter. Le due milanesi faranno follie per uno dei talenti migliori del nostro campionato.

Milan-Inter non sarà forse il derby più caldo a livello di tifo e di atmosfera, visto che da sempre c’è un certo rispetto (a parte i classici sfottò) tra le due squadre di Milano. Ma è senza dubbio il duello cittadino più storico ed emozionante del calcio italiano, non solo giocato sul campo del Meazza.

Infatti molto spesso Milan ed Inter sono stati club rivali per gli obiettivi comuni di calciomercato. Sono tanti i talenti ed i profili, italiani o internazionali, che sono stati accostati ad entrambe le squadre meneghine. In passato sono stati tanti i duelli all’ultima trattativa per accaparrarsi un calciatore.

Di recente si è parlato dell’ultimo gioiello che potrebbe far scatenare un derby tutto milanese di mercato, ovvero Joshua Zirkzee. La punta del Bologna piace molto sia a mister Pioli che al rivale Inzaghi e potrebbe essere conteso durante la prossima sessione estiva. Ma non è l’unica rivelazione della Serie A attuale a far parlare di sé in tal senso.

Il fantasista che fa impazzire sia Milan che Inter

Secondo le indiscrezioni lanciate stamattina da Tuttosport, Milan e Inter potrebbero sfidarsi tra qualche mese anche per un altro talento assoluto. Ovvero Albert Gudmundsson, fantasista e seconda punta di qualità assoluta in forza al Genoa. Un calciatore tecnico e già perfettamente integrato nel calcio italiano, come dimostrano le sue prestazioni con la maglia rossoblu.

Il quotidiano sportivo scrive che il Milan sarebbe addirittura in pole per acquistare Gudmundsson, che diventerebbe una sorta di jolly offensivo per l’attacco della prossima stagione. Pronta un’offerta importante da parte del club rossonero, ma occhio all’Inter che vorrebbe completare il reparto con l’islandese classe ’97, considerato ideale per affiancare Lautaro, Thuram e Taremi.

Mai dimenticare l’interesse della Juventus, che già qualche mese fa si era informata su Gudmundsson e potrebbe inserirsi a sorpresa sul calciatore scandinavo in vista della prossima sessione di mercato. Ma il borsino ad oggi parla di un futuro quasi certamente a tinte milanesi per il fantasista del Genoa.

I numeri di Gudmundsson in questa stagione sono incredibili: 10 reti e 3 assist in campionato, oltre a trascinare la Nazionale islandese verso i playoff per EURO 2024. Non a caso il Genoa valuta questo calciatore non meno di 25 milioni di euro.