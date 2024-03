Giroud ha sciolto i dubbi: decisione presa per il futuro

Olivier Giroud ha preso la sua decisione sul futuro: il bomber del Milan ha le idee chiare su cosa farà il prossimo anno

Le nubi che si sono addensate negli ultimi tempi attorno al futuro di Olivier Giroud ormai sarebbero state definitivamente spazzate via da un vento forte e inesorabile. Un vento che spira da ovest. Se il Milan è impegnato in una ricerca spasmodica del bomber che dovrebbe prendere il posto del francese, garantendo almeno la stessa qualità, il centravanti transalpino sembra avere le idee altrettanto chiare. Perché la storia d’amore con i rossoneri è stata alquanto lunga e molto importante. Ma nella vita ogni cosa finisce. Soprattutto le cose belle.

In questa pausa per le Nazionali si è parlato molto del bomber francese, sia per le sue dichiarazioni sul Var e su altre tematiche relative al calcio in generale, sia per i suoi abboccamenti, veri o presunti, con diversi club della MLS.

Finora il centravanti non si è mai esposto pubblicamente sul suo futuro. Lo hanno fatto altri per lui, lasciandosi alle spalle, qua e là, alcuni indizi riguardanti la sua volontà. A quanto sembra, il bomber sembra però avere la mente sgombra da dubbi. Sa cosa sarà di lui da giugno in poi. Il rinnovo con il Milan non sembra infatti in alcun modo contemplato, per quanto a questo club rimarrà per sempre legato. Le sue aspirazioni sono però diverse, e portano effettivamente molto lontano da Milano. E non solo.

Futuro Giroud, il bomber svela le sue intenzioni: niente Milan, giocherà qui

A cercare di fare chiarezza sulla volontà del centravanti francese, uno degli eroi dello scudetto rossonero del 2022, è stato il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Stando a quanto raccolto, Giroud non avrebbe mai davvero pensato di rinnovare con il Milan il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il ruolo di chioccia non fa per lui.

Ha ancora fame di vittorie il bomber ex Chelsea, ha voglia di mettersi alla prova con una nuova sfida, di giocare ancora da protagonista in un club che abbia importanti ambizioni. Ma è consapevole che questo non è più possibile, salvo clamorosi colpi di scena, nel calcio europeo. Per questo motivo avrebbe deciso di farsi tentare seriamente dalle proposte internazionali, e in particolare da quelle americane.

Vivere il sogno americano è diventata una delle sue aspirazioni, confrontarsi con il soccer proposto in MLS, campionato in ascesa negli ultimi anni, è un suo obiettivo. E di squadre pronte a fare di tutto per accontentarlo in America ce ne sarebbero diverse, tra cui i Los Angeles FC di cui si è molto parlato in questi giorni.

Una prima offerta da parte dei losangelini sarebbe in effetti arrivata, ma mancherebbe per il momento l’accordo economico tra le parti. Un accordo che comunque potrebbe essere trovato facilmente, ci sono ampi margini di trattativa. Anche perché al momento il bomber rossonero non starebbe prendendo seriamente in considerazioni le proposte, molto ricche, provenienti da campionati minori come quello degli Emirati Arabi.

Ad ogni modo, una scelta verrà presa definitivamente nelle prossime settimane, e stando a quanto riferito da Moretto sarà proprio l’attaccante a comunicarla ufficialmente, mettendoci la faccia, come ha sempre fatto in tutta la sua avventura rossonera. E forse potremmo dire in tutta la sua carriera, più in generale.