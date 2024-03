Dall’Inter al Milan, un italiano per il centrocampo: è il nome giusto

Il centrocampista di grande talento è pronto a cambiare casacca in estate. Il Milan è attento e potrebbe esser pronto ad approfittarne. I dettagli dal giornalista di mercato.

Il Milan è pronto a rinforzarsi nella prossima finestra del mercato estivo. L’intenzione assoluta è quella di aumentare ancora sostanzialmente il tasso tecnico della rosa, per ambire il prossimo anno a qualcosa di più importante. Lo Scudetto in primis, diventando rivale vera dell‘Inter, e poi chiaramente a restare in Champions League il più a lungo possibile rispetto a quanto fatto quest’anno.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si stanno già muovendo in tal senso, con l’idea di rinforzare ogni reparto della rosa rossonera. Non solo l’attacco, al momento il più caldo in ottica mercato. Anche la difesa e il centrocampo si preparano a delle modifiche che possono essere notevoli. La strategia di mercato non subirà però modifiche. Si punterà essenzialmente a profili giovani ma dall’enorme potenziale.

Se per l’attacco si sta lavorando sui fronti Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko principalmente, per il centrocampo è venuto fuori nelle ultime ore un nome molto interessante di un giovane di grande prospettiva. Uno che nella sua ancora giovane carriera ha vestito la maglia dell‘Inter, e anche per diversi anni. Potrebbe avvenire un clamoroso cambio di colori. Ne parla Nicolò Schira su X.

Milan, un’idea forte per l’estate

Il profilo in questione è Cesare Casadei, talentosissimo centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi ceduto al Chelsea due anni fa per 15 milioni di euro più bonus. Approdato in Inghilterra, Casadei ha prima militato nell’Under 21 dei blues, per poi essere girato in prestito al Reading e poi al Leicester, in Serie B inglese, per poi essere rientrato a sorpresa a Londra a gennaio. Non si può dire che in queste stagioni il promettente centrocampista non abbia accumulato esperienza, e anche a livelli notevoli.

In questa stagione, sono 28 le presenze timbrate, con 3 gol e 2 assist. Parliamo di un 21enne dalle bellissime speranze, e che non ha mai mancato di dare il suo forte contributo nelle giovanili azzurre. È forse consapevole che in Inghilterra non potrà avere lo spazio sperato così giovane, soprattutto al Chelsea, che in quanto a crescita e sviluppo di giovani talenti si sta dimostrando inadatto.

Nicolò Schira fa sapere che Cesare Casadei è pronto a tornare in Italia, e stavolta in Serie A, in estate. Non mancano i club pronti ad investire su di lui. Si parla in particolare di tre società propense a prelevarlo dal Chelsea. Il Milan potrebbe essere uno dei più attenti alla situazione, considerando che Casadei può fungere da vice di Ruben Loftus-Cheek in rossonero. Mezzala di spaccatura e inserimento, e dunque trequartista aggiunto con le giuste doti fisiche e tecniche.

Il suo fiuto del gol, poi, lo conoscono bene tutti. Potrebbe dunque rappresentare una scommessa che il Milan vuol provare a vincere. Casadei ha comunque un contratto lungo a Londra, in scadenza nel 2028. Si potrebbe optare per la formula conveniente del prestito con opzione d’acquisto.