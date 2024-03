Ex Milan, silurato dal club: è ufficiale

Un ex Milan è stato silurato dal suo attuale club: è ufficiale la notizia, ora è svincolato. In rossonero una delle migliori stagioni

Non è un momento felice per l’ex calciatore del Milan. Un talento purissimo, arrivato in rossonero con le stimmate del campione ma che, in fin dei conti, ha solo mostrato parzialmente e con grande discontinuità tutte le sue doti.

Un calciatore giramondo che in rossonero ha vissuto solo due stagioni. Arrivato nell’estate del 2014 proveniente dal Paris Saint Germain, dopo due stagioni è stato ceduto al Bordeaux.

Il riferimento è a Jérémy Ménez che con la maglia rossonera indosso ha disputato 46 gare con 20 reti all’attivo e quattro assist. Numeri, insomma, più che lusinghieri per il calciatore francese che nella prima stagione a Milano era arrivato perfino in doppia cifra.

Ben 16 reti e quattro assist in 33 presenze per l’esterno nel 2014/2015 mentre nella stagione successiva appena due reti in 10 presenze ed altrettanti gol in Coppa Italia per un misero bottino di quattro marcature.

Ménez rescinde con il Bari: è ufficiale

In questa stagione ha disputato solo 10 gare con la maglia del Bari. Arrivato in estate dopo l’esperienza alla Reggina, l’esterno ma anche attaccante francese avrebbe dovuto regalare alla formazione pugliese esperienza e qualità utili per dare l’assalto alla Serie A, sfumata nella scorsa stagione nei minuti finali dello spareggio contro il Cagliari.

Ed invece in questa stagione ha collezionato un solo assist in 377′ di gioco in una stagione iniziata davvero male. Dopo la prima presenza il grave infortunio al legamento crociato che l’ha tenuto fuori diversi mesi. Il ritorno in campo a dicembre contro il Cosenza per 6′ poi ha iniziato ad accumulare minuti senza, però, mai lasciare il segno in modo tangibile.

L’ultima gara disputata contro il Catanzaro, nella sconfitta per 0-2: poi in panchina contro lo Spezia e nemmeno convocato contro Venezia e Sampdoria, segnale inequivocabile che qualcosa si era rotto. E così in giornata l’annuncio ufficiale del club pugliese: rescissione consensuale tra la società del patron De Laurentiis e l’esterno francese che potrà quindi proseguire la sua carriera altrove.

E chissà se davvero Ménez riuscirà a trovare squadra: classe ’87 e reduce dalla lesione al crociato, nelle ultime gare non ha mostrato una grande brillantezza. Possibile che torni in Francia prima di appendere gli scarpini al chiodo.