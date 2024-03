Giroud in America: sale l’attesa, l’indizio social enigmatico (Video)

Ecco il video pubblicato dai Los Angeles FC che ha fatto pensare all’acquisto di Olivier Giroud. Ecco in realtà cosa sta succedendo

L’addio di Olivier Giroud è ormai imminente. L’attaccante francese è pronto a lasciare il Milan al termine della stagione per iniziare una nuova avventura.

Una nuova avventura calcistica, ma anche di vita. Dire addio all’Europa e al calcio ad altissimi livelli, per trasferirsi negli Stati Uniti è chiaramente una scelta che ha coinvolto tutta la sua famiglia.

Ormai non ci sono più dubbi, Giroud si trasferirà in America, per vestire la maglia dei Los Angeles FC e per giocare nella Major League Soccer. L’accordo per un contratto di 18 mesi è stato trovato e non resta che il via libera definitivo da parte del francese, che negli Stati Uniti potrà abbracciare il compagno di nazionale, Hugo Lloris.

Il mondo Milan si prepara dunque a dare l’addio al numero nove che ha scritto le ultime pagine della storia rossonera, con uno Scudetto vinto, ribaltando ogni tipo di pronostico. La conquista dell’Europa League sarebbe chiaramente il miglior modo per chiudere l’avventura al Diavolo. Il Milan, chiamato a sostituire il suo bomber, si appresta così a perdere un campione dentro e fuori dal campo.

I Los Angeles aspettano Giroud

I Los Angeles FC, invece, sono pronti ad accoglierlo e l’ultimo post social su Instagram sembra essere un chiaro messaggio proprio ad Olivier Giroud.

Non ci sono riferimenti chiari all’attaccante francese, ma il video di un cappellino dentro una scatola ha ovviamente spinto a pensare molti tifosi rossoneri che quel regalo sia destinato proprio al centravanti 37enne.

Ma proprio in queste ore giunge notizia dalla Francia, che Maxime Chanot, attualmente all’Ajaccio, farà ritorno in MLS, proprio per vestire la maglia dei Los Angeles FC. E’ dunque molto probabile che in realtà il post sia rivolto al calciatore 34enne e non all’attuale rossonero.