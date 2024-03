L’attaccante non ha dubbi: “Voglio il Milan, sogno di fare il titolare”

Le parole di questo giovane centravanti aprono nuovi spiragli futuri per l’attacco del Milan e per la gestione delle proprie risorse tecniche.

Non c’è dubbio che il Milan investirà nell’estate 2024 su un nuovo centravanti. Le voci sempre più insistenti di un addio ormai conclamato di Olivier Giroud, a cui scadrà il contratto a giugno, fanno da assist automatico per l’acquisto di un numero 9 che possa rappresentare presente e futuro dell’attacco rossonero.

Anche il destino di Luka Jovic è ancora tutt’altro che sicuro. Il serbo ha il contratto annuale in scadenza e dovrà dimostrare di meritarsi la riconferma ed il rinnovo. Ma intanto il Milan potrebbe attingere ad un’altra risorsa per poter rimpolpare il reparto offensivo in vista della stagione che verrà.

Si tratta in realtà di un cavallo di ritorno, attualmente sotto contratto con la squadra di Pioli. Parliamo di Marko Lazetic, attaccante anche lui di nazionalità serba che ha rilasciato alcune dichiarazioni chiare e piene di motivazioni ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il classe 2004 vuole tornare al Milan a tutti i costi.

Lazetic, l’obiettivo Milan e i pronostici di coppa

Attualmente Lazetic è in prestito al Fortuna Sittard, dove sta maturando per cercare di tornare ancora più forte a Milanello. L’obiettivo dell’ex Stella Rossa è dichiarato: conquistarsi la fiducia del suo club d’appartenenza e meritarsi di fatto anche un posto da protagonista.

“Andare via in prestito non è mai facile. Il mio obiettivo è quello di migliorare ogni giorno grazie al duro lavoro. Spero di tornare al Milan. A volte bisogna fare la gavetta prima giocare al Milan. Se il mio obiettivo è tornare per fare il titolare? Assolutamente sì, al 100%” – ha ammesso Lazetic senza mezze misure, ammettendo così di pensare solo ad un futuro in maglia rossonera.

Sulla sua crescita in Olanda: “Da quando sono andato via sono migliorato in tre cose: lavoro più sodo, ho capito come stare in certi ambienti e sono cresciuto in esperienza. Questo non significa che prima non davo tutto. Chi mi conosce sa che sono un grande lavoratore, Ma sono ancora giovane e fisicamente devo ancora crescere. Se continuo così posso diventare un grande giocatore”.

Infine un pronostico sul cammino del Milan in coppa: “È una bella lotta con tante grandi squadre che possono vincere. Alla fine chi alzerà la coppa? Dai, la risposta la sapete già: il Milan! I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma. Conosco la squadra e i giocatori. I rossoneri hanno davvero ottime possibilità di vincere l’Europa League”.