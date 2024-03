Milan, niente rinnovo: super colpo a zero dalla Spagna

Nuova conferma sull’interesse del club rossonero per un centrale spagnolo: possibile affare a parametro zero per l’estate.

Il Milan potrebbe salutare Simon Kjaer al termine della stagione, non è un mistero. Il contratto del danese va in scadenza a fine giugno e probabilmente non verrà rinnovato, considerando il fattore età (35 anni) e la tenuta fisica non più eccezionale.

Da capire se arriveranno offerte importanti per gli altri difensori rossoneri e che decisioni verranno prese dalla società, però sembra certo che almeno un volto nuovo varcherà Milanello. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Antonio D’Ottavio stanno tenendo d’occhio diversi profili per rinforzare la retroguardia. Ci sono alcune occasioni interessanti che potrebbero essere sfruttate senza effettuare investimenti troppo onerosi.

Addio Kjaer, il sostituto dalla Liga?

Un buon colpo sarebbe quello di assicurarsi Mario Hermoso, 28enne spagnolo in forza all’Atletico Madrid. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, all’Inter e alla Roma.

Il suo contratto scade a giugno 2024 e il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha raccontato che Hermoso non rinnoverà. Salvo colpi di scena, questa sarà la sua ultima stagione con i Colchoneros. Le parti hanno discusso di un possibile rinnovo, ma non sono mai arrivate a un accordo. Il calciatore ha respinto l’offerta che gli era stata formulata, dato che non lo soddisfaceva. La separazione sembra ormai inevitabile.

In questo momento Hermoso sta dialogando con alcuni club europei e non solo, ma qualsiasi decisione è rinviata ad aprile. Dalla metà del prossimo mese in poi cercherà di capire quale percorso intraprendere per il suo futuro, in quale squadra e in quale campionato giocare nella prossima stagione.

Il difensore spagnolo sarebbe un ottimo colpo a zero per tante squadre, Milan in testa. La dirigenza rossonera è in agguato, anche se fare operazioni a “parametro zero” a volte non è semplice. Si scatenano aste riguardanti stipendi, bonus alla firma e commissioni agli agenti che possono far lievitare i costi previsti inizialmente. E si sa che in via Aldo Rossi esistono dei limiti per questo tipo di affari.

Oltre alla concorrenza europea, immaginiamo che non mancheranno delle richieste dalla ricchissima Arabia Saudita. Anche squadre della Saudi Pro League potrebbero farsi avanti con delle proposte alettanti per il calciatore dell’Atletico Madrid.