Milan, quando rientrano i nazionali: il programma completo

Sky Sport fornisce novità importanti sul Milan. Focus sui rientri dei rossoneri dalle Nazionali. Il programma completo di seguito, in vista della Fiorentina.

Il Milan ha già cominciato a lavorare per preparare la prossima importante sfida di campionato. Sabato sera, allo Stadio Franchi, ci sarà la Fiorentina ad attendere i rossoneri. Una trasferta certamente ostica e che riapre la Serie A del Diavolo dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan ha il solo obiettivo della vittoria per consolidare ancora il secondo posto. Mancano solo nove giornate alla fine della stagione, e concludere sopra la Juventus sarebbe importantissimo per la squadra di Pioli.

La Vecchia Signora dista al momento 3 punti, terza in classifica. L’obiettivo da raggiungere deve essere quello di tenerla distante di qui alla fine. Stefano Pioli riaccoglierà finalmente oggi diversi dei suoi Nazionali. Sono sbarcati infatti ieri a Milano Rafael Leao, Christian Pulisic e Yunus Musah, questi ultimi due reduci dalla vittoria della CONCACAF in America. I tre rossoneri si alleneranno oggi per la prima seduta a Milanello.

Leao, è ormai risaputo, è abbastanza riposato, dato che anche il suo Portogallo gli ha concesso dei giorni di relax dopo la prima amichevole giocata. Ma Pioli quando riavrà il gruppo al completo con anche gli altri Nazionali? Tutti i dettagli definitivi ci arrivano da Sky Sport e in particolare da Peppe Di Stefano.

Milan, domani tutti in Italia

Come riporta il giornalista di Sky Sport, i Nazionali che mancano all’appello faranno ritorno domani a Milano. Parliamo dell’olandese Reijnders, del serbo Jovic, e infine dei tre francesi Maignan, Giroud e Theo Hernandez. È probabile che questi svolgeranno dei lavori personalizzati avendo affrontato di recente gli ultimi impegni con le rispettive Nazionali, per poi essere aggregati al gruppo a partire da venerdì. Ma questo è tutto da accertare.

Ad ogni modo, Di Stefano ha posto un punto esclamativo sull’impegno di sabato sera contro al Fiorentina al Franchi. Per Stefano Pioli, ha sottolineato il giornalista, sarà una gara molto particolare dopo anche la dipartita dolorosa di Joe Barone. Infine, non si può non soffermarsi sul fatto che quello che verrà sarà un periodo tostissimo per il Milan, ma allo stesso tempo entusiasmante. Rush finale tra campionato ed Europa League: tanti impegni in cui il Diavolo vuole primeggiare per regalarsi un finale da sogno.

Su tutti, c’è la volontà di vincere la seconda competizione più importante per club. L‘Europa League, conclude Di Stefano, è un obiettivo ambitissimo dal Milan di Stefano Pioli.