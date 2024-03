Ultim’ora Juan Jesus: la decisione del Napoli senza precedenti

Il Napoli ha preso una decisione relativa al caso Juan Jesus: l’annuncio ufficiale della società cambia tutto

Il caso relativo a Juan Jesus e Francesco Acerbi è tutt’altro che finitio, anzi. Da Inter-Napoli dello scorso 17 marzo non si parla d’altro in Italia. I fatti sono ormai noti anche ai sassi. Il difensore dell’Inter, durante la gara contro i partenopei avrebbe insultato il brasiliano con un epiteto di stampo razzista.

Il brasiliano, dopo le resistenze iniziali mirate a lasciare il tutto confinato sul terreno di gioco, sui social si è sfogato dopo quanto detto da Acerbi. E così si innescata una vera e propria reazione a catena che ha comportato inizialmente l’esclusione dalle amichevoli dell’Italia di Acerbi ma anche un fascicolo con supplemento di indagini eseguito dalla Procura Federale.

Il giudice sportivo ha poi ieri emesso la sua sentenza. Nessuna sanzione per il centrale dell’Inter che, in caso fosse stato riconosciuto l’insulto razzista, avrebbe ricevuto almeno 10 giornate di squalifica. Ed invece il difensore nerazzurro sarà disponibile già a partire dalla prossima giornata di campionato.

Napoli, il comunicato del club

Il Napoli ha risposto con un durissimo comunicato apparso sul sito ufficiale del club e dei canali social. Il club si è stretto attorno al suo difensore – pugno chiuso come nuova immagine su Instagram – ed ha annunciato come non parteciperà più alle manifestazioni anti razzismo proposte dalla Lega Calcio.

Una presa di posizione netta e dura confermata anche oggi, nel giorno della presentazione della quinta maglia stagionale, color bianco ed avorio realizzata come omaggio alla Msc, il main sponsor del club. Nell’occasione, Tommaso Bianchini, International Development Officer, ha annunciato come il Napoli non inserirà la patch “Keep racism out”, una delle iniziative promosse dalla Lega Calcio nel prossimo week end di gare di campionato (è la seconda puntata, con la prima accaduta proprio nel weekend del 16-17 marzo).

Il Napoli ha annunciato iniziative a livello personale nei confronti della lotta al razzismo e non è escluso che contro l’Atalanta gli azzurri possano scendere in campo con una maglia con l’hastag dedicato #iostoconjj lanciato proprio dai partenopei e lasciare la fascia da capitano al centrale.

Il Milan, intanto, fin da subito attraverso i canali social ha mostrato grande vicinanza al difensore partenopeo con tanto di messaggio già all’indomani del fattaccio.