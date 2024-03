Anche Thiaw in bilico: la cifra che può convincere il Milan

Malick Thiaw resta un pilastro del Milan, ma le big europee possono tentarlo: il club fissa un prezzo per cederlo

La stagione di Malick Thiaw è stata fino a questo momento a due facce. A lungo protagonista sia in campionato che in Europa, con prestazioni negli ultimi mesi del 2023 a dir poco convincenti, il giovane difensore tedesco è stato a lungo costretto ai box a causa di problema al bicipite femorale, e dal suo rientro non è ancora riuscito, almeno fino a questo momento, a tornare il centrale inamovibile che aveva fatto innamorare i tifosi rossoneri.

Nonostante qualche difficoltà accusata negli ultimi tempi, Malick resta però un giocatore molto importante nella rosa del Milan, un talento da difendere e coccolare, importante nel presente e probabilmente nel futuro. Anche perché, vista la sua carta d’identità ancora verdissima (compirà 23 anni ad agosto), potenzialmente potrebbe ancora diventare uno dei difensori più importanti nel campionato italiano, e probabilmente anche in Europa.

Tuttavia, le attenzioni nei suoi confronti si sono moltiplicate a inizio stagione. A suon di grandi prestazioni, Thiaw era finito già nella seconda metà del 2023 a entrare nel mirino di alcuni dei club più ricchi e blasonati d’Europa, e proprio per questo il Milan starebbe valutando il suo futuro. In caso di super offerta, il tedesco potrebbe partire. Non è in vendita, ma a questo prezzo potrebbe diventare un affare.

Il prezzo di Thiaw

In un’estate probabilmente di grandi rivoluzioni, soprattutto in attacco, il Milan dovrà concludere almeno un’operazione importante anche in difesa, a causa dell’addio di Kjaer ormai dato da più parti come scontato. Tuttavia, non è detto che gli addii non possano diventare due.

Il futuro di Thiaw è infatti ancora tutto da scrivere. Il difensore tedesco è blindato da un lungo contratto fino al 2027, ma non rientra certo tra i perni su cui il Milan ha intenzione di costruire anche la difesa del prossimo anno. Per dirla in altre parole, se Tomori sembra sostanzialmente un incedibile, il tedesco è un calciatore ritenuto molto utile ma non indispensabile. Davanti a un’offerta congrua, la dirigenza potrebbe infatti deciderne di lasciarlo andare.

E se è vero che nel momento migliore della sua stagione il suo nome era stato accostato addirittura al Real Madrid, Thiaw resta ovviamente tra i nomi più seguiti anche dalle big tedesche, e negli scorsi mesi sarebbe finito anche nel mirino di un’importante squadra di Premier, pronta a investire milioni e milioni pur di accaparrarselo in vista della prossima stagione.

Insomma, nonostante la fiducia di cui gode nell’ambiente rossonero, e nonostante la sua volontà di legarsi ancora a lungo al Milan, Pioli resta un giocatore dal futuro ancora da scrivere. Potrebbe rimanere, ma per un’offerta non inferiore ai 25 milioni il club potrebbe anche decidere di ‘sacrificarlo’, per arrivare magari a calciatori altrettanto giovani ma ritenuti più utili nell’immediato, come il francese Lacroix del Wolfsburg.