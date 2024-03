Barcellona su Reijnders: il retroscena fa tremare il Milan

Colpo di scena Barcellona, occhi puntati su Reijnders: l’olandese è un rimpianto per i blaugrana, ma il suo futuro è tutto da scrivere

Tra i giocatori del Milan che maggiormente si sono messi in mostra in questa stagione, non fa più notizia Tijjani Reijnders. L’olandese ex AZ Alkmaar, arrivato per una somma non altissima la scorsa estate, quasi tra il disinteresse generale, ha dimostrato fin da subito di avere le qualità per poter diventare uno dei migliori centrocampisti non solo d’Italia, ma anche dell’Europa intera. Qualità che hanno sorpreso tutti, anche una big come il Barcellona, che lo aveva individuato tra i profili più interessanti, salvo poi farsi anticipare dal Milan nella corsa all’olandese.

Da obiettivo di mercato a vero e proprio rimpianto. Tra le diverse opzioni che la scorsa estate il Barcellona aveva preso in considerazione per rafforzare il centrocampo, è stato a lungo studiato anche il profilo di Reijnders. L’olandese, allora in forza all’AZ, era stato individuato dal direttore sportivo Deco come il rinforzo ideale per sostituire i vari Gavi e Pedro.

E a posteriori si sarebbe rivelato molto utile per Xavi, considerando i problemi fisici che hanno colpito sia i due giovanissimi talenti spagnoli che Frenkie de Jong. Il tentennare del club azulgrana, come sempre alle prese con problemi economici, ha permesso però al Milan d’inserirsi in tempo e di strappare il calciatore alla concorrenza con un’operazione da circa 20 milioni di euro. Un acquisto straordinario per i rossoneri, che adesso però devono guardare avanti, consapevoli che l’exploit di Reijnders potrebbe attirare ancora l’attenzione di altri grandi club europei.

Futuro Reijnders: per il Barcellona è un rimpianto, ma spunta un’altra big

La stagione di Reijnders è stata fin qui molto importante, se non per certi versi straordinaria. Nonostante la diffidenza iniziale, il centrocampista olandese è riuscito immediatamente a prendersi una maglia da titolare e a diventare un tassello cardine nell’undici di Pioli.

A suon di gol, assist e di prestazioni superlative, è riuscito non solo a diventare uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, ma anche uno dei giocatori più importanti della sua Nazionale. E così facendo è riuscito a guadagnare ulteriori attenzioni. Se il pericolo Barça sembra ormai tramontato per i rossoneri, un’altra big starebbe pensando infatti di metterlo nella lista degli acquisti per la prossima estate.

Una grande club di Premier, alla ricerca dei giocatori più adatti per tentare l’ennesimo rilancio nella prossima stagione, avrebbe infatti messo nel mirino proprio il centrocampista ex AZ. In particolare sarebbe il Manchester United, secondo fonti spagnole, a essersi interessato al centrocampista rossonero.

Al momento si tratta di idee e suggestioni, e non ci sarebbe stato ancora alcun contatto. La sensazione, però, è che il pericolo di una cessione al momento sia molto lontano. Reijnders è infatti ancora un pilastro del Milan e difficilmente il club rossonero lo lascerà partire dopo una sola stagione. Salvo ovviamente offerte fuori mercato.