Il Milan se lo tiene stretto: accordo trovato per il rinnovo

Fabrizio Romano riporta novità cruciali sul rinnovo del rossonero. L’accordo è stato trovato e adesso manca solo la firma. Annuncio imminente.

Il Milan non pensa soltanto al prossimo mercato estivo. Un grande lavoro aspetta la dirigenza sul fronte rinnovi. E qui si fanno vedere i primi scogli da superare. Mike Maignan, Theo Hernandez, Olivier Giroud, Matteo Gabbia? Sono questi quelli in agenda, e che di cui non è affatto chiaro l’esito. Chi prolungherà il suo contratto senza forse troppi sbattimenti è Gabbia, che assolutamente devoto al club spera di diventare un bandiera negli anni. Quanto agli altri, si sono sempre fatte più insistente delle voci che spaventano il Milan e i suoi tifosi.

Su Giroud c’è la MLS, con forse un principio d’accordo trovato con il Los Angeles FC. Quanto ai due francesi, Maignan e Theo, si teme il peggio. Le richieste d’ingaggio sono alte come è altissima la concorrenza di tante big europee. Insomma, il portiere e il terzino potrebbero essere tentati a cambiare casacca. Il Milan sta ragionando sulla migliore strategia per trattenerli, ma la sensazione è che non è una questione celere da risolvere.

Non soltanto i big della rosa. Il Milan si sta portando avanti anche sui contratti dei suoi gioielli più preziosi, quelli che quest’anno hanno avuto modo di mettersi in mostra anche in Prima Squadra. Camarda? Anche, ma l’accordo per il prolungamento di contratto è stato trovato per un altro giovane di bellissime speranze.

Milan, tutto fatto con l’agente: annuncio a breve

Fabrizio Romano riporta aggiornamenti cruciali sul rinnovo di contratto di Kevin Zeroli, il talentoso centrocampista della Primavera di Ignazio Abate che sta facendo faville nella stagione in corso tra campionato e Youth League. È sicuramente uno degli elementi più preziosi dell’Under 19 rossonera, che senza alcun dubbio farà parte della seconda squadra (Under 23) se questa dovesse prendere forma per la nuova stagione. Zeroli vanta ottimi numeri quest’anno. 7 gol e 2 assist, e il Milan non ha dubbi che si tratti di un futuro top da aggregare alla Prima Squadra.

Il classe 2005 di Busto Arsizio sta infatti per rinnovare il suo contratto in rossonero. Come sottolinea Fabrizio Romano, il Milan ha trovato l’accordo di massima per il prolungamento già due settimane fa con la sua agente, Rafaela Pimenta. È solo una questione di giorni per la firma sul nuovo contratto, ma l’esperto di mercato assicura che è tutto fatto e sigillato. Zeroli e il Milan sono pronti a continuare insieme questo percorso luminoso e sempre più ambizioso.