Il rinnovo di Camarda e il problema commissioni: come funziona il regolamento

Dopo i rumors sulle presunte richieste dell’entourage del giovanissimo attaccante rossonero, arrivano dei doverosi chiarimenti sul tema.

In queste settimane in casa Milan tengono banco diverse questioni e nella lista c’è anche il rinnovo di Francesco Camarda. Il suo attuale contratto va in scadenza a fine giugno 2024 e trovare un accordo è una priorità.

Il bomber della Primavera di Ignazio Abate ha da poco compiuto 16 anni e questo significa che può firmare il suo primo contratto da professionista. Ma essendo minorenne, si può stipulare solo un’intesa di durata triennale. Per tale motivo si è parlato della possibilità che il club rossonero attenderà il 1° luglio per le firme, in modo tale che l’accordo sia valido fino a giugno 2027. Siglarlo prima anticiperebbe la scadenza al 2026.

Rinnovo Milan-Camarda: la verità sulle commissioni

In questi giorni sono trapelati rumors sulle presunte richieste eccessive di famiglia e entourage: 2 milioni di euro annuii di stipendio e 10 milioni di commissioni. Cifre assolutamente folli per un ragazzino di 16 anni che ha ancora tanto da dimostrare, pur essendo un talento molto promettente.

Carlo Pellegatti nel suo video su YouTube ha smentito le indiscrezioni degli ultimi giorni: “Partiamo da un presupposto tecnico, l’ho studiato a memoria. Fino a 18 anni è inapplicabile la commissione all’agente o alla famiglia. La verità è che c’è un grande rapporto cordiale tra il Milan e l’entourage di Camarda. Penso che a fine maggio ci sarà l’incontro finalizzato per firmare il 1° luglio. Bisogna capire se ci sono le basi, oggi il club ha altri problemi rispetto a un ragazzo di 16 anni. All’entourage interessa soprattutto il progetto tecnico, bisogna capire chi sarà l’allenatore e se partirà il progetto della squadra Under 23, oltre al progetto tecnico generale del Milan. Se ne parlerà verso fine maggio. “.

Pellegatti ha poi aggiunto altre considerazioni interessanti: “Chi parla di determinate cifre non so se parla con le persone giuste. La famiglia è una famiglia sana e che non vuole lucrare sulle spalle del figlio. Il ragazzo vorrebbe rimanere al Milan. Oggi la situazione è questa. Lui è sereno e non sta sentendo la pressione, è molto serio. Dire che il futuro di Camarda è A o B è una sciocchezza“.