La decisione del Milan su Jovic: comunicazione inviata agli agenti

Matteo Moretto fa sapere che il Milan ha preso la sua decisione su Luka Jovic. L’ha già comunicata agli agenti e li incontrerà nelle prossime settimane. I dettagli.

Il Milan sembra pronto a riformulare il suo attacco in vista della prossima stagione. Sta facendo il giro del mondo la notizia che riporta di un accordo di massima trovato tra Olivier Giroud e il Los Angeles FC. Come da previsioni, il bomber francese ha scelto come meta la MLS in caso di addio al Milan. Si pensava che potesse restare e rinnovare per un altro anno col Diavolo Oli, ma le novità recenti sembrano tutte condurlo negli Stati Uniti. Contratto, ricco, per 18 mesi, valido dunque sino a dicembre del 2025.

D’altronde, Giroud è ben consapevole che a 38 anni non potrà più essere il titolare del Milan anche nella prossima stagione. Come il club rossonero ha ben capito che servono forze nuove e fresche per ambire al massimo negli anni. Le strade sembrano dunque pronte a dividersi, con Furlani e Moncada già a caccia di un nuovo titolare da regalare alla squadra. Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David, Victor Gyokeres? Questo sarà tutto da vedere in estate.

Ma Luka Jovic? Il serbo ha fatto la riserva di Giroud nella stagione in corso, dopo essere stato prelevato dalla Fiorentina a titolo gratuito. Un affarone, seppur Jovic non sia l’attaccante brillante di un tempo. Ma con la maglia rossonera ha mostrato segnali di ripresa importanti. 8 le reti segnate, con anche 1 assist all’attivo. Quando chiamato in causa, non ha mai mancato di dare il suo contributo dopo un primo periodo di ambientamento e recupero della condizione fisica.

Il Milan, fa sapere Matteo Moretto, ha preso la sua decisone sul serbo.

Milan, incontro con gli agenti di Jovic a breve

Ricordiamo che Jovic ha firmato un contratto di un solo anno col Milan la scorsa estate. Un modo per il club rossonero di cautelarsi nel caso in cui il serbo avesse deluso. Ma così non è stato, e come conferma Matteo Moretto, Furlani e Moncada hanno preso la decisione di confermare Jovic al Milan anche per la prossima stagione. Si penserà a lui, probabilmente, sempre come una seconda scelta, ma comunque di grande valore. Non sarà quindi il titolare, ma una riserva di lusso a cui far affidamento con continuità.

Ricordiamo che il Milan ha l’opzione di rinnovo a favore per Luka Jovic. In sostanza, può decidere per il prolungamento del contratto del serbo in estate, ma di un solo anno. O comunque da rinnovare di anno in anno. Non dunque il triennale di cui molti parlavano. La notizia esclusiva è che la dirigenza rossonera incontrerà gli agenti di Luka Jovic nelle prossime settimane per trovare un accordo sul prolungamento di contratto. È probabile che si riformuli l’accordo per andare avanti insieme.