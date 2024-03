Leao, altro che flop: nessuno come lui in Serie A

Rafa Leao ha un prezioso record in Serie A: l’esterno rossonero mette tutti in fila e spiega quanto sia prezioso per Pioli

Quattro gol in 25 partite di Serie A, una rete ogni 476′ e 10 in totale in 36 presenze tra campionato e coppe, sia nazionali che europee. Sembrerebbero numeri di un centrocampista, magari una mezz’ala di incursione ed invece sono le statistiche di Rafael Leao.

La stella più luminosa del Milan, il calciatore dalla valutazione più alta nel club rossonero, colui seguito dai top club di mezza Europa, Paris Saint Germain in testa, e con una clausola da 175 milioni di euro presente nel contratto in scadenza nel 2028.

I numeri, si sa, sono freddi ed in molti hanno messo nel mirino delle critiche proprio Leao, reso a detta di molti di non essere incisivo per i compagni. Accuse che fin troppo spesso si è sentito ricevere l’esterno rossonero che ha provato senpre sul campo a rispondere a tutti i suoi detrattori.

D’altronde il lusitano è un pupillo di Stefano Pioli e ricopre un ruolo chiaven nel suo 4-2-3-1: partendo da sinistra, ha libertà di azione, accentrandosi oppure sviluppando l’azione sull’esterno, in collaborazione con Theo Hernandez.

Leao, statistiche da urlo: è il migliore in Serie A

I numeri, come detto, non lasciano scampo. Ecco peché in soccorso di Leao arriva OptaPaolo, l’account su X (ex Twitter) di Stast Perform riguardante il calcio italiano. Ebbene, Leao ha una statistica davvero impressionante. Il lusitano, infatti, è il calciatore che in questo campionato di Serie A in corso ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni. Sono ben 13 le palle gol offerte a Giroud e soci, insomma, a dimostrazione di quanto sia un perfetto uomo squadra in grado di anteporre il bene dei compagni al suo.

In questa stagione, però, non tutti hanno saputo sfuttare al meglio il piede fatato del lusitano. Andando a spulciare le statistiche pubblicate sul sito della Lega Calcio, infatti, l’esterno rossonero è accreditato di soli sette assist vincenti. Sono ben sei, quindi, i servizi sprecati dai compagni.

Peraltro Leao non ha il primato nella classifica assist: in una sfida tutta interna di casa Milan, al momento è preceduto da Giroud, a quota otto. Chissà se nelle prossime gare, quindi, Leao proverà a mettere la freccia e sorpassare il bomber francese, magari mandandolo più spesso in gol.

13 – Rafael Leão è il calciatore che ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni nella Serie A 2023/24 (13). Fantasia.#SerieA pic.twitter.com/OM25GX0iXb — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 27, 2024

Di certo c’è che la vena di fantasia del numero 10 sarà fondamentale per il Milan fino a fine stagione, con i rossoneri impegnati sia in campionato che in Europa League, con il derby italiano contro la Roma nei quarti della competizione.