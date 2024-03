Milan, allarme rientrato: a Firenze ci sarà

Buone notizie per il Milan: il calciatore a disposizione di Pioli si allena e dunque non salterà la trasferta di sabato 30 marzo a Firenze.

Il Milan continua a prepararsi per la trasferta di Firenze, la delicata sfida di sabato 30 marzo che potrebbe letteralmente ‘congelare’ il secondo posto in classifica dei rossoneri. Un match molto insidioso, visto che storicamente le big soffrono sul campo della Viola.

Una delle maggiori curiosità sarà vedere come saranno rientrati i calciatori dagli impegni con le rispettive nazionali in vista della ripresa del campionato. Il Milan deve tenere d’occhio diverse situazioni, nella speranza che la condizione e la forma atletica dei vari convocati sia più che accettabile.

Sotto la lente di ingrandimento la situazione di un paio di elementi, tornati malconci dalla nazionale. Ma iniziano ad arrivare buonissime notizie per la squadra di Stefano Pioli, che dunque sembra poter affrontare il prossimo ciclo di gare senza grossi problemi o defezioni di natura muscolare.

Le ultime dall’allenamento di Milanello del giovedì

Come riferito dagli inviati a Milanello, oggi i ragazzi di Pioli sono tornati in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione a Fiorentina-Milan, che si giocherà sabato sera prima di Pasqua. La buona notizia riguarda Ismael Bennacer, centrocampista che aveva subito un lieve problema fisico durante la permanenza nel ritiro dell’Algeria.

Il numero 4 rossonero si è allenato regolarmente in gruppo nella seduta di oggi a Carnago, dimostrando di non aver subito nessun danno grave o preoccupante e di essere pronto ed arruolabile per la trasferta del Franchi. Una bella notizia per Pioli, che avrà tutto il centrocampo a disposizione, tranne per quanto riguarda il lungodegente Tommaso Pobega che è comunque sulla buona strada per il rientro.

Allenamento personalizzato invece per Simon Kjaer, anche lui vittima di un piccolo e lieve stop con la maglia della Danimarca. Nell’amichevole di qualche giorno fa contro la Svizzera, il centrale del Milan si è fermato dopo un’ora di gioco per un problemino, da lui considerato subito come non grave. Un’uscita precauzionale, ma una volta tornato a Milano Kjaer ha cominciato a svolgere un lavoro a parte per evitare subito carichi pesanti in allenamento.

Bennacer si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina, magari al fianco di Tijjani Reijnders che è rientrato dopo le ottime prove con la maglia dell’Olanda. Mentre in difesa Kjaer sembra destinato a riposare inizialmente, lasciando spazio al tandem centrale Thiaw-Tomori.