Milan, colpo in Argentina: offerta in arrivo, i dettagli

Arrivano conferme sull’interesse della società rossonera per una giovane promessa sudamericana: ma attenzione alla concorrenza.

Geoffrey Moncada e il reparto scouting del Milan hanno tanti nomi sulla loro lista per il prossimo calciomercato estivo. Ovviamente, sono presenti giocatori più maturi e pronti ma anche dei giovani con delle importanti potenzialità di crescita per il futuro.

L’Argentina è un Paese che da sempre produce campioni e ottimi calciatori, anche se non mancano baby promesse che poi con il tempo non riescono a confermare quanto di buono mostrato da giovanissimi. Non è sempre facile fare la scelta giusta, né lato giocatori nel decidere la squadra giusta in cui trasferirsi né lato club nell’investire sul profilo corretto.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan ha speso 3,5 milioni di euro per comprare Marco Pellegrino dal Platense. Nell’accordo anche ulteriori 2 milioni di bonus. Il difensore 21enne ha collezionato una sola presenza in maglia rossonera, poi si è infortunato e a gennaio si è trasferito in prestito secco alla Salernitana. Con i granata 5 presenze, poi è rimasto in panchina nelle ultime due partite di Serie A. Il suo valore non si è ancora capito, servirà tempo.

Milan, nuovo acquisto in Argentina?

Dopo Pellegrino, il Milan potrebbe pescare ancora nel campionato argentino. Secondo quanto scritto da Olè, i rossoneri e anche il Manchester United sarebbero pronti a farsi avanti per comprare Aaron Anselmino.

La fonte giornalistica argentina riferisce che quelli che nelle scorse settimane erano solamente dei sondaggi possono ora possono trasformarsi in qualcosa di più concreto, in trattative con offerte di acquisto. Il 18enne difensore centrale del Boca Juniors piace da tempo, gli scout milanisti lo hanno osservato con grande attenzione e sembrano convinti del suo potenziale.

Nel contratto di Anselmino è presente una clausola di risoluzione da 20 milioni di dollari (circa 18,5 milioni di euro). Questa è la cifra che gli Xeneizes, forti di un accordo che scade a dicembre 2028, vorrebbero incassare per la cessione del loro gioiello. Da dire che finora il giovane difensore ha messo assieme solo 7 presenze con la Prima Squadra, quindi è possibile che le offerte partiranno da una base inferiore.

Il Boca Juniors non ha fretta di vendere, quindi toccherà al Milan e alle altre pretendenti formulare delle proposte convincenti. Vedremo se Moncada deciderà di sferrare l’assalto ad Anselmino nella prossima finestra estiva del calciomercato. Da non escludere neppure un’operazione che preveda la permanenza del giocatore in prestito a Buenos Aires, una formula che potrebbe agevolare il raggiungimento di un accordo.