Milan, dopo Giroud: 50 milioni per il sostituto

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti con l’addio di Giroud. La spesa per portarlo in rossonero sarà importante: 50 milioni di euro

L’addio di Olivier Giroud è ormai praticamente certo. Manca il via libera definitivo del francese e la firma sul contratto, ma il numero nove rossonero è pronto a trasferirsi in America per vestire la maglia dei Los Angeles FC, svestendo quella del Diavolo.

Il Milan e i suoi tifosi sono pronti a salutare l’ex Chelsea ormai da tempo e Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović si stanno muovendo da mesi alla ricerca di un nuovo centravanti titolare, che possa raccogliere l’eredità di Giroud senza farlo rimpiangere. Non sarà certo facile, ma i nomi sul taccuino sono diversi e tutti di alto livello. Tuttosport, così conferma, come l’idea del club rossonero sia quella di investire una cifra sui 50 milioni di euro per portarsi a casa l’attaccante.

Tra i profili in cima alla lista della spesa, non è ormai più un segreto, c’è sicuramente Joshua Zirkzee. Il calciatore del Bologna ha convinto davvero tutti, ma il club rossoblu potrebbe non accontentarsi dei 50 milioni e chiederne di più. E’ vero però che il cartellino di Alexis Saelemaekers può aiutare ad abbassare il prezzo. Bisogna, inoltre, fare attenzione alla concorrenza, che è molto agguerrita: l’olandese piace soprattutto in Premier League a Manchester United e Arsenal. In Italia, invece, può diventare un’insidia il Napoli, qualora riuscisse a vendere Victor Osimhen.

I nomi sul taccuino del Diavolo

Oltre a Zirkzee, sul taccuino della dirigenza del Milan ci sono anche altri profili: attenzione così a Sesko del Lipsia, oltre a Gyokeres dello Sporting. Entrambi con una valutazione da 50 milioni di euro – poco più, poco meno – come Gimenez del Feyenoord.

Ma non possono essere scartati, infine, anche a Jonathan David, che avendo un contratto in scadenza nel 2025, può lasciare il Lille per una cifra più bassa, e Guirassy che invece ha una clausola da 20 milioni di euro, con la quale si può liberare dallo Stoccarda.

Il Milan, dunque, è pronto a sfogliare la margherita per regalarsi il nuovo centravanti e ripartire dopo l’addio di Olivier Giroud, che indubbiamente lascerà un grande vuoto, non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano. Il francese sarà un assenza pesante per lo spogliatoio del Diavolo.