Milan, è diventato un pilastro: si punta al rinnovo, trattative aperte

Il Milan ha aperto le trattative per il rinnovo di contratto del suo giocatore. Ha convinto tutti in questa stagione. I dettagli di Nicolò Schira.

Il Milan avrà un gran lavoro da fare sul fronte rinnovi. A prescindere da quello di Olivier Giroud, in scadenza a giugno, l’intenzione del club è quello di blindare gli elementi più importanti per i prossimi anni. Quelli che stanno tenendo maggiormente banco, soprattutto in ottica mercato, sono di Mike Maignan e Theo Hernandez. Ormai è risaputo che i due big rossoneri sono finiti nel mirino di grandi club europei, e il Milan sta cercando la strategia per difendersi.

Il rinnovo sarebbe la mossa più semplice per blindare i suoi talenti, ma non mancano le difficoltà, dettate dalle richieste alte dell’entourage dei due giocatori. Soprattutto il portiere Maignan, sta richiedendo un altissimo ingaggio. E, come accennato, vanno considerati gli interessi di big estere come Bayern Monaco, Paris Saint Germain e anche qualche big di Premier League, tanto per Maignan quanto per Theo Hernandez.

Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026, e si proverà a fare il possibile per prolungarlo almeno sino al 2028. Come detto, nulla di semplice. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per un altro rinnovo in programma. A parlarne è Nicolò Schira, che riporta di una trattativa aperta con gli agenti del rossonero. Ha convinto tutti per la conferma.

Milan, avanti insieme sino al 2028

È Matteo Gabbia l’altro elemento che il Milan vuole assolutamente confermare in rosa per i prossimi anni. Il difensore, prodotto puro delle giovanili rossonere, sembrava un esubero della rosa, e non a caso è stato mandato in prestito al Villareal la scorsa estate. Sappiamo bene come sono andate le cose, con il Milan costretto a richiamarlo a gennaio per la forte emergenza nel reparto di difesa. E cosa ha fatto Gabbia? Ha sorpreso tutti con prestazioni da gigante della difesa, tanto che adesso è diventato un titolare indiscusso.

Per lui si spera anche la possibile chiamata all’Europeo da parte di Luciano Spalletti, ma intanto è concentrato sul Milan e su questo finale di stagione, in cui sta riscuotendo sempre più consensi. Da oggetto del mistero, Matteo Gabbia è diventato un insostituibile, e il Milan è davvero soddisfatto di lui e della sua crescita dopo il prestito in Spagna. Adesso, come conferma Nicolò Schira, si punterà fortissimo sul suo rinnovo. Il Diavolo ha già avviato le trattative per il prolungamento sino al 2028 con il suo entourage. L’attuale accordo è in scadenza nel 2026.

Non dovrebbero esserci grossi scogli nella trattativa, dato che Matteo ha il Milan nel cuore e punta a diventare una bandiera del club nel tempo.