Milan, pericolo Maignan: “Non c’è aria di rinnovo”

Annuncio dei peggiori in merito al rinnovo di Mike Maignan col Milan. Il giornalista ha parlato molto chiaramente, sottolineando che c’è tanta incertezza sulla permanenza del portiere. Le sue parole

Il Milan, oltre al mercato, sta pensando con grande attenzione ai rinnovi di contratto. Sono soprattutto due quelli a tenere banco, dato che ormai Olivier Giroud sembra sempre più diretto negli Stati Uniti, e in particolare in MLS al Los Angeles FC. Non c’è totale certezza, ma le ultime indiscrezioni vanno in questo senso con convinzione. Quanto ai rinnovi più spinosi, sono quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez.

Partendo dal terzino. Si era abbastanza certi che questo avesse rinnovato col Milan, data la sua profonda fede rinnovata e il suo legame con la città di Milano. In realtà, le ultime indicazioni di mercato lo vedono forse tentato dal possibile approdo in una big europea pronta a garantirgli un ricchissimo stipendio. Bayern Monaco ma anche Premier League sulle tracce del francese. Il Milan proverà a fare il massimo per trattenerlo e rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026. Ma è chiaro che adesso c’è un certo timore.

Lo stesso discorso, forse ancora più preoccupante, è valido per Mike Maignan. Il portierone francese resterebbe al Milan, ma il suo entourage ha richiesto una somma spropositata per il rinnovo, simile a 8-10 milioni di euro. Impossibile per il Diavolo accontentarlo, e a peggiorare il tutto è il pressing del Bayern Monaco e di altre big estere. La fiducia, man mano, si va sempre più affievolendo per un possibile rinnovo. E le ultime dichiarazioni del giornalista fomentano tale paura.

Maignan, il giornalista: “Il Milan cerchi un nuovo portiere”

Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di TV Play, e ha affrontato in maniera netta il tema del rinnovo di Mike Maignan col Milan. Il giornalista ha messo in allerta tutti, tra tifosi e appassionati, ponendo il punto esclamativo sulla reale possibilità di addio del portierone francese. Si è così espresso in merito:

“Attenzione anche alla vicenda Maignan, perché non c’è una grande aria di rinnovare. Ha fatto una richiesta molto importante per il rinnovo ed evidentemente a partire dal Bayern Monaco, ha anche altre squadre che lo stanno cercando. Quindi, non vorrei che il Milan fosse anche nella condizione di cercarsi un nuovo portiere”.

E il Milan effettivamente è stato dato sulle tracce di un nuovo portiere, con Michele Di Gregorio primo nome della lista. È certo che tra qualche settimana ne sapremo di più.