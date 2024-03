Nuovo agente e nuova squadra: Thuram passa al Milan

Il giocatore francese classe 2001 potrebbe essere il nuovo colpo del club rossonero: la sua valutazione è di 40 milioni di euro

E’ notizia di poche ore fa il cambio di agente del calciatore, che ha deciso di unirsi alla Sport Cover.

Così Khephren Thuram sarà curato dalla stessa agenzia del fratello, Marcus. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ha voglia di vivere una nuova avventura e a giugno dirà addio ai rossoneri del Nizza.

La sua valutazione è di 40 milioni di euro e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe tornato ad essere nel mirino del Milan. I rossoneri lo vorrebbero per rafforzare la mediana e la presenza del fratello a Milano potrebbe favorire il suo approdo nel capoluogo lombardo.

Thuram, che in stagione ha collezionato ventidue presenze, per poco più di 1600 minuti, piace parecchio anche in Premier League e in passato il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus.

Difficile che nel futuro del giocatore, che lo scorso 26 marzo ha compiuto 23 anni, ci sia ancora la Ligue 1. Ad oggi la sua meta più probabile appare l’Inghilterra, ma il Milan potrebbe avere le carte in regola per affondare il colpo.

Calciomercato Milan, un colpo per reparto

Come stiamo raccontando da diversi giorni, il prossimo calciomercato sarà diverso rispetto a quello della scorsa estate. Il Milan, che ha compiuto una vera e propria rivoluzione, proverà a puntellare la rosa con un colpo per reparto.

Senza tenere conto delle possibili cessioni, il Diavolo si prepara dunque ad acquistare chiaramente un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Un bomber da 50 milioni di euro e il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, ma sul taccuino di Moncada ci sono altri nomi come Sesko, Jonathan David, Gyokeres, Guirassy e Gimenez.

Anche in difesa il Milan è pronto a piazzare il colpo, con Alessandro Buongiorno del Torino che resta la prima idea, ma non sono stati scartati Brassier e Lacroix, entrambi con contratto in scadenza nel 2025. Un mercato quello del Milan che verrà finanziato anche dagli addii programmati di alcuni esuberi: con Charles De Ketelaere il Diavolo incasserà 23/26 milioni di euro, con Alexis Saelemaekers saranno invece una decina. Atalanta e Bologna, infatti, sono pronti a riscattare i due giocatori, presi in prestito dal Milan la scorsa estate.