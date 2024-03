Rinnovo Maignan-Milan, l’annuncio di Sky: “C’è un problema”

Le ultime notizie da Sky Sport sulla trattativa per il prolungamento contrattuale del portiere francese: i tifosi devono preoccuparsi?

Il futuro di Mike Maignan è incerto. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2026 e, probabilmente, senza rinnovo verrebbe venduto nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Per il club rossonero sarebbe un po’ rischioso tenere l’ex Lille senza un nuovo accordo, perché nel 2025 poi il prezzo si abbasserebbe sia in virtù della scadenza contrattuale più vicina sia considerando l’età (l’anno prossimo compirà 30 anni). Nel bene o nel male, la situazione andrà risolta nei prossimi mesi.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non hanno timore di dover vendere il portiere francese, pur riconoscendone il valore. Ma hanno già venduto Sandro Tonali al Newcastle United nell’estate 2023 e sono pronti a fare un nuovo “sacrificio” se sarà necessario.

Maignan, rinnovo o cessione: le ultime news da Sky Sport

Finora la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Da più fonti è trapelata l’esistenza di un po’ di distanza tra domanda e offerta. Oggi Maignan percepisce uno stipendio da circa 2,8 milioni di euro netti a stagione.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “C’è un problema di rinnovo del contratto. La negoziazione in corso non ha ancora portato buoni frutti. Qualora non li dovesse portare, non si potrà rischiare di perdere il giocatore a zero o di tenerlo nonostante voglia uno stipendio diverso. Vanno fatti tanti ragionamenti, non solo tecnici ma anche finanziari“.

In passato il Milan ha già perso nomi di valore a parametro zero e non vuole più che si ripeta uno scenario del genere. Nei prossimi mesi si proverà a raggiungere un accordo con l’entourage di Mike, se non dovesse esserci la fumata bianca verranno prese in considerazione le eventuali offerte che arriveranno.

Facile immaginare che delle proposte ci saranno, dato che il francese è uno dei migliori portieri al mondo. Anche se in questa stagione ha avuto forse ha avuto qualche incertezza di troppo, il suo valore non si discute. In caso di cessione, è ipotizzabile che il Milan parta da una richiesta di 70 milioni. Se l’estate scorsa André Onana è stato ceduto dall’Inter al Manche United per 55 milioni (bonus compresi), è normale fissare un prezzo superiore.