Theo Hernandez, non solo Bayern: hanno già contattato l’agente

Theo Hernandez è finito nel mirino delle più grandi squadre europee: oltre al Bayern si sono fatte avanti altre big

Tutti pazzi per Theo Hernandez. Non è il titolo di un film degli anni Novanta, ma il riassunto della situazione attuale per quanto riguarda il terzino francese che ormai da diverse stagioni sta trascinando i rossoneri verso le alte sfere del calcio europeo. Già straordinario fino al 2023, in questo 2024 Theo ha vissuto un exploit vero e proprio, certificato da numeri degni di un grande attaccante. Una crescita senza limiti che ha attirato su di lui le attenzioni di mezza Europa. E adesso per il Milan il rischio di perderlo può diventare realmente concreto.

Che la dirigenza rossonera non abbia alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello, questo è indubbio. Come è certo che il francese non stia cercando soluzioni alternative per la sua carriera, e abbia anzi intenzione di ascoltare la proposta del Milan prima di scegliere di cambiare aria, visto che a Milano si è legato moltissimo. Così come la sua famiglia.

Tuttavia, per il momento non ci sarebbe stato alcun vero contatto tra il suo entourage e la dirigenza milanista per rinnovare un contratto in scadenza nel 2026, secondo quanto riferito da Calciomercato.it. E questo ritardo nel cercare una soluzione potrebbe rendere più forti le tentazioni estere per Theo, già lusingato da proposte tecnicamente ed economicamente anche più convenienti rispetto a qualunque proposta potrà essergli recapitata da Casa Milan.

Milan, si complica il rinnovo di Theo Hernandez: contatti tra l’agente e i grandi club europei

A 27 anni da compiere il prossimo autunno, Theo Hernandez e i suoi agenti sanno benissimo che il momento di monetizzare questa fase matura della carriera è arrivato. Non c’è alcuna preclusione verso il rinnovo con il Milan, ma in questa fase del mercato è inevitabile cominciare a guardarsi attorno, per comprendere se un ciclo, quello rossonero, possa essersi davvero concluso, o se invece ci siano ancora le basi per continuare insieme almeno per una stagione, se non di più.

E se negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile tentazione Bayern Monaco, con il club tedesco pronto ad avanzare proposte molto importanti a lui e al club rossonero in caso di addio di Alphonso Davies, sempre più in orbita Real Madrid, in realtà Theo sarebbe finito nel mirino anche di altre squadre europee.

Se le spagnole e il PSG restano sullo sfondo, disinteressate o impossibilitate ad avanzare alcun tipo di offerta per un calciatore di livello internazionale come il terzino francese, a metterlo nella lista degli acquisti sarebbero state diverse big di Premier League, con cui l’agente avrebbe già avuto diversi contatti, per il momento solo esplorativi.

Resta da capire quale potrebbe essere la posizione del Milan qualora Theo trovasse un accordo con una squadra importante senza sottoscrivere un nuovo rinnovo. La valutazione che il club fa del proprio pilastro è infatti di almeno 90 milioni di euro, forse anche 100. Per un’offerta inferiore, difficilmente i rossoneri sarebbero disposti a sedersi a un tavolo, consapevoli però che trattenere con la forza un giocatore contro la propria volontà potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol.

La matassa resta dunque intricata, e con tutta probabilità verrà risolta solo nei prossimi mesi, magari durante un mercato che, mai come quest’anno, si preannuncia a dir poco movimentato.